Consiliul Județean Ilfov și Comuna Mogoșoaia organizează marți, 24 noiembrie 2026, începând cu ora 11:00, în Amfiteatrul din incinta Primăriei Mogoșoaia, conferința „Județul Ilfov – Dezvoltare și Comunitate”, dedicată proiectelor de dezvoltare, investițiilor strategice și perspectivelor de viitor ale comunității locale.

Evenimentul, desfășurat sub conceptul ILFOVISION – Dezvoltare durabilă pentru generațiile viitoare, va reuni reprezentanți ai administrației publice locale și județene, ai instituțiilor publice, companiilor și mediului de afaceri, pentru a identifica soluții și oportunități de colaborare care să contribuie la modernizarea comunei Mogoșoaia și la creșterea calității vieții locuitorilor.

Liderii din administrația publică locală și județeană prezintă proiectele de dezvoltare a orașului

Liderii din cadrul administrației publice locale și județene vor discuta despre modul în care este gestionată creșterea urbană astfel încât să devină, totodată, un avantaj real pentru comunitatea locală.

Invitați / Speakeri

Hubert Thuma – Președinte, Consiliul Județean Ilfov

Ștefan Rădulescu – Vicepreședinte, Consiliul Județean Ilfov

Alexandru Văsii – Vicepreședinte, Consiliul Județean Ilfov

Florin-Răducu Covaci, Primarul Comunei Mogoșoaia

Alina Cătălin, Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Olivia Ana Ciobanu-Oprescu, Administrator Public

Temele conferinței

Dezbaterile vor fi structurate în jurul a două direcții principale: dezvoltarea infrastructurii și atragerea investițiilor, respectiv consolidarea parteneriatelor dintre administrația publică și mediul de afaceri.

Prima parte a conferinței va aborda principalele proiecte și priorități de dezvoltare ale comunei Mogoșoaia, cu accent pe modernizarea infrastructurii rutiere și edilitare, îmbunătățirea mobilității și creșterea conectivității cu Bucureștiul și localitățile învecinate.

Sesiunea, programată a se desfășura în intervalul 11.00-11.40 va fi moderată de Bogdan Pavel.

Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se numără dezvoltarea transportului public metropolitan, investițiile în infrastructura publică locală, accesarea fondurilor europene și naționale pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare, precum și modernizarea și amenajarea spațiilor publice.

Un rol important îl vor avea și proiectele dedicate infrastructurii educaționale și sportive, alături de inițiativele privind energia verde și dezvoltarea durabilă a comunității.

Discuțiile vor urmări identificarea unor soluții prin care Mogoșoaia să își consolideze conectivitatea și să răspundă nevoilor unei comunități aflate în dezvoltare.

Administrație și mediul de afaceri – parteneriate pentru dezvoltarea comunității

În cel de-al doilea panel, între orele 12.00 și 12.40, moderat tot de Bogdan Pavel, se va pune în prim-plan colaborarea dintre administrația publică și mediul privat, ca factor esențial pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice locale.

Reprezentanții administrației și ai companiilor vor discuta despre oportunitățile de investiții în comuna Mogoșoaia, dezvoltarea infrastructurii necesare activităților economice și identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților.

Pe agenda dezbaterilor se vor regăsi și parteneriatele public-private, colaborarea dintre companii și instituțiile de învățământ, precum și implicarea mediului de afaceri în proiecte educaționale și inițiative dedicate comunității.

Conferința își propune să consolideze dialogul dintre autoritățile publice și sectorul privat, să identifice priorități comune și să încurajeze dezvoltarea unor proiecte concrete, cu impact asupra economiei locale și a calității vieții locuitorilor.

Prin această întâlnire, ILFOVISION continuă să promoveze o abordare integrată a dezvoltării comunităților din județul Ilfov, bazată pe investiții, conectivitate, colaborare instituțională și parteneriate pentru viitor.