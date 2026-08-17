Mediafax își continuă extinderea internațională și lansează Mediafax Italia, platforma de știri dedicată comunității românești din Italia

București, 17 august 2026 – Mediafax, prima agenție de presă independentă din România și unul dintre cele mai puternice branduri media din spațiul românesc, anunță lansarea, începând de luni, 17 august 2026, a Mediafax Italia, o nouă platformă editorială dedicată românilor care trăiesc, muncesc, studiază sau dezvoltă afaceri în Italia.

Lansarea Mediafax Italia reprezintă o nouă etapă în strategia de dezvoltare internațională a Mediafax și vine în continuarea proiectului început cu Mediafax Spania, platforma dedicată comunității românești din Spania.

Mediafax Spania și Mediafax Italia fac parte din același proiect editorial internațional, prin care Mediafax își propune să construiască treptat o rețea de platforme locale dedicate marilor comunități românești din Europa. Fiecare platformă este adaptată realităților țării în care funcționează, păstrând în același timp principiile editoriale Mediafax: informație verificată, independență editorială, relevanță și o legătură permanentă între România și românii din afara granițelor.

După Spania, Italia reprezintă un pas firesc în dezvoltarea acestei rețele, fiind țara în care, de-a lungul ultimelor decenii, s-a format una dintre cele mai mari, mai diverse și mai bine consolidate comunități românești din Europa.

Pentru foarte mulți români, Italia nu mai este de mult doar o destinație de muncă. Este țara în care și-au construit o viață, și-au întemeiat familii, și-au cumpărat locuințe, și-au dezvoltat afaceri și au devenit parte activă a comunităților locale.

Românii sunt astăzi prezenți în aproape toate regiunile Italiei și într-o multitudine de domenii ale economiei și societății italiene – de la construcții, agricultură, servicii și îngrijire, până la antreprenoriat, medicină, tehnologie, educație, industrii creative și profesii liberale.

În același timp, există o nouă generație de români pentru care relația cu România și Italia are o semnificație diferită. Sunt copii și tineri născuți sau crescuți în Italia, care vorbesc ambele limbi și se raportează firesc atât la societatea italiană, cât și la originile lor românești.

Alături de ei se află românii stabiliți în Italia de zece, douăzeci sau chiar mai mulți ani, antreprenorii care și-au construit propriile companii, profesioniștii integrați în economia italiană, familiile mixte, studenții și românii care continuă să se deplaseze frecvent între cele două țări.

Această diversitate creează și o nevoie de informare mult mai complexă.

Pentru românii din Italia nu sunt relevante doar știrile din România sau actualitatea italiană, ci mai ales informațiile aflate la intersecția dintre cele două țări: modificări legislative și fiscale, drepturi sociale, pensii, piața muncii, educație, sănătate, documente și proceduri administrative, oportunități de afaceri, investiții, proprietăți, transport, precum și deciziile luate la nivel european care le pot influența viața de zi cu zi.

Mediafax Italia își propune să ocupe tocmai acest spațiu informațional, oferind o perspectivă jurnalistică adaptată realității unei comunități care nu mai poate fi definită simplu prin imaginea românilor plecați temporar la muncă în străinătate.

Mediafax Italia va funcționa ca o platformă editorială independentă din punct de vedere politic și va aborda teme de interes pentru comunitatea românească din Italia: actualitate, economie, piața muncii, legislație, fiscalitate, educație, sănătate, integrare socială, antreprenoriat, cultură, lifestyle, precum și poveștile românilor care și-au construit o viață sau o carieră în Italia.

Platforma va urmări, de asemenea, principalele decizii ale autorităților italiene și europene care pot avea un impact direct asupra românilor din Italia, explicând informațiile importante într-o manieră accesibilă și relevantă pentru viața de zi cu zi.

Noua platformă va avea o misiune dublă: pe de o parte, să ofere informații relevante și utile românilor care trăiesc și lucrează în Italia, iar pe de altă parte, să aducă în atenția publicului din România temele, preocupările, perspectivele și poveștile comunității românești din Italia.

Mediafax Italia se adresează, în același timp, și românilor din țară interesați de Italia – fie că intenționează să se mute, să studieze sau să lucreze aici, să dezvolte o afacere, să investească sau să cumpere o proprietate, fie că își doresc să petreacă perioade mai lungi în această țară, inclusiv în contextul dezvoltării muncii la distanță.

„După Mediafax Spania, lansarea Mediafax Italia reprezintă următorul pas în dezvoltarea proiectului internațional Mediafax. Ne dorim să fim acolo unde sunt marile comunități de români și să construim pentru ele platforme care înțeleg realitățile locale, fără să piardă legătura cu România. Comunitatea românească din Italia este una matură, diversă și profund integrată în societatea italiană. Mediafax Italia este construit pentru această realitate și pentru această viață între două țări. Spania și Italia reprezintă începutul unei rețele prin care vrem să aducem informația Mediafax mai aproape de români, indiferent unde au ales să trăiască”, se arată în strategia editorială a proiectului.

De la Mediafax Spania la Mediafax Italia – o rețea pentru românii din Europa

Mediafax Spania și Mediafax Italia pornesc de la aceeași observație: diaspora românească s-a schimbat.

Românii din Spania și Italia nu mai formează doar comunități temporare de muncă, ci comunități mature, cu familii, afaceri, profesioniști, organizații și generații care au crescut în țările de adopție.

Sunt angajați și angajatori, părinți și studenți, antreprenori și profesioniști, oameni care trăiesc de câteva luni în afara României și oameni care sunt acolo de două sau trei decenii. Sunt români care intenționează să se întoarcă în țară, dar și români pentru care Spania sau Italia au devenit definitiv acasă.

Ceea ce îi unește este nevoia de a rămâne conectați la informația relevantă din ambele țări.

Mediafax Spania și Mediafax Italia sunt construite pentru această nouă realitate a diasporei românești. Fiecare platformă urmărește specificul țării și al comunității locale, păstrând în același timp standardele editoriale și legătura cu ecosistemul Mediafax din România.

Informația circulă astfel în ambele sensuri: din România către diaspora, dar și din comunitățile românești din Europa către România.

Campania „Acasă oriunde ai fi”

Odată cu extinderea proiectului în Italia, Mediafax dezvoltă și conceptul „Acasă oriunde ai fi”, lansat odată cu Mediafax Spania și construit în jurul unei realități care definește viața a milioane de români din diaspora: apartenența simultană la două țări, două comunități și două realități cotidiene.

Pentru românii din Italia, „acasă” poate însemna în același timp România și Italia. Orașul în care s-au născut și localitatea italiană în care își cresc astăzi copiii. Familia rămasă în România și comunitatea construită în Italia.

Ei urmăresc ce se întâmplă în România, dar muncesc, plătesc taxe, dezvoltă afaceri, își cresc copiii și iau decizii de zi cu zi într-o societate italiană din care fac parte. Pot avea proprietăți sau interese economice în ambele țări, se deplasează frecvent între ele și trăiesc într-un spațiu în care granița dintre „aici” și „acasă” este din ce în ce mai puțin rigidă.

Mediafax Italia este construit pentru această viață între două țări.

Nu doar pentru a transmite știri din România către Italia, ci și pentru a explica ce înseamnă Italia pentru români și ce înseamnă comunitatea românească din Italia pentru România.

În acest sens, „Acasă oriunde ai fi” este mai mult decât un mesaj de campanie. Este o poziționare editorială comună proiectelor internaționale Mediafax și exprimă misiunea lor de a crea o punte permanentă de informație între România și comunitățile românești din străinătate.

Prin Mediafax Spania și Mediafax Italia, conceptul capătă astfel dimensiunea unei comunități Mediafax fără granițe, în care distanța geografică nu trebuie să însemne și distanță față de informație.

Campania va fi prezentă pe principalele platforme de social media – Facebook, TikTok, Instagram și YouTube – precum și în inventarul editorial al trustului ARCMEDIA.

Prin această inițiativă, Mediafax își extinde misiunea jurnalistică dincolo de granițele României și își reafirmă angajamentul față de furnizarea unei informări profesioniste, independente și relevante pentru publicul român, indiferent de locul în care acesta trăiește.

Despre Mediafax

Fondată în 1991, Mediafax este prima agenție de presă independentă din România și unul dintre cele mai cunoscute branduri media din țară. De-a lungul celor peste trei decenii de activitate, Mediafax a furnizat informații, analize și conținut jurnalistic pentru milioane de cititori și pentru numeroși parteneri media și instituționali din România și din străinătate.

Prin Mediafax Spania și Mediafax Italia, Mediafax dezvoltă o nouă direcție internațională, dedicată comunităților românești din Europa și construirii unei legături informaționale mai puternice între România și diaspora.