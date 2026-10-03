Mary Louise Weller a murit la 79 de ani. Actrița a jucat rolul lui Mandy Pepperidge din „Animal House”

Mary Louise Weller, actrița care a interpretat-o pe studenta Mandy Pepperidge în celebra comedie „Animal House” din 1978 și a jucat în alte câteva zeci de filme și seriale TV, a murit în data de 1 octombrie, cu o zi înainte să împlinească 80 de ani, informează deadline.com.

Weller a avut roluri mici în „Kojak” și „Baretta”, înainte să primească rolul lui Mandy în filmul „Animal House”, regizat de John Landis.

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A avut un rol secundar important, fiind prietena lui Greg, președintele frăției rivale Delta Tau Chi, care se „războia” cu Otter de la Delta (Tim Matheson):

Într-o scenă-cheie a filmului, „regina-albină” a frăției sale Pi, Mandy, este „răpită” de „piratul” John „Bluto” Blutarsky (John Belushi) din frăția Delta.

În epilogul filmului „What became of…”, Mandy este văzută alături de Bluto într-o mașină decapotabilă, identificându-se drept „doamna și domnul senator” Blutarsky.

Mary Louise Weller, o carieră îndelungată în cetatea filmului

Mary Louise Weller s-a născut la data de 2 octombrie 1946, în New York. Actrița a mai jucat în seriale populare precum „Starsky & Hutch”, „The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries”, „B.J. and the Bear”, „Vega$”, „Fantasy Island” și „CHiPs”.

De asemenea, Weller a jucat alături de Chuck Norris în thriller-ul „Forced Vengeance” din 1982, dar și în „Bloodtide” și „Q: The Winger Serpent”.

Ultimul ei rol a fost într-un episod din serialul dramă „Quincy, M.E.”, din 1983.

Sursa foto: Profimedia