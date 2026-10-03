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Zodia blestemată de astre în octombrie 2026. Neti Sandu avertizează: Boală și sărăcie

Zodia blestemată de astre în octombrie 2026. Neti Sandu avertizează: Boală și sărăcie
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Neti Sandu și Andreea Marinescu au prezentat principalele influențe astrale până în 23 octombrie 2026.

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O zodie iese, însă, în evidență, fiind cea „blestemată” în octombrie 2026. Neti Sandu a lansat un avertisment dur legat de acești nativi: Boală și sărăcie!

Capricornul va avea probleme mari

Capricornul are, la începutul perioadei, Marte în partea opusă, care poate tulbura apele.

Ulteior, Capricornul trebuie să fie atent la sănătate, mai ales după ce Marte intră în Leu.

În această zonă trebuie rezolvate mai întâi lucruri legate de sănătate, dar și de acte, bani și alte aspecte vitale.

Este un volum mare de situații, care îi stârnește interesul. Capricornul trebuie să aibă abilitatea de a se strecura printre ele și de a gestiona cu grijă situațiile neplăcute.

Saturn, planeta care guvernează Capricornul, se află în retrogradare într-o casă asociată cu locuința, moștenirile, familia și rădăcinile natale. În această perioadă, nativul are multe responsabilități și trebuie să țină cont de numeroase persoane și situații care necesită atenția și implicarea sa.

În Balanță se află Soarele, Venus și Mercur, iar Capricornul ar putea face câțiva pași înainte, mai ales în plan profesional și financiar. Totuși, prudența rămâne esențială, deoarece nativul nu vrea să își pună în pericol stabilitatea materială. Trebuie să analizeze cu atenție persoanele cu care intenționează să colaboreze și să nu renunțe cu ușurință la un contract în favoarea altuia. Există riscul mare al unor pierderi financiare sau al unor promisiuni care nu se concretizează, mai ales că Marte poate aduce evenimente neașteptate și situații greu de controlat.

Nici Saturn nu îi ușurează drumul, iar planeta care guvernează Capricornul formează aspecte tensionate cu Soarele din această zodie. Neptun se află alături de Saturn, amplificând incertitudinile și dificultățile. Cu toate acestea, Capricornul a trecut prin suficiente încercări pentru a înțelege că răbdarea poate face diferența.

Fie găsește o soluție potrivită pentru a depăși obstacolele, fie așteaptă ca perioada acestor aspecte tensionate dintre Saturn, Neptun și Soare să se încheie. În cele din urmă, lucrurile se pot așeza în favoarea sa, tocmai pentru că nu s-a grăbit și a știut să își păstreze calmul.

Capricornul trebuie să acorde atenție și sănătății, dar și relațiilor de prietenie. Este momentul să își analizeze cercul apropiat și să decidă ce relații merită păstrate și de care ar fi mai bine să se desprindă.

Unii oameni își pot schimba prioritățile, se pot îndepărta sau pot alege să își îndrepte atenția către alte persoane. În astfel de împrejurări, nativul poate avea sentimentul că a fost dezamăgit sau chiar trădat.

Important este să nu tragă concluzii pripite, ci să observe cine îi rămâne alături în momentele în care are cu adevărat nevoie de sprijin.

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