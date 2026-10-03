Două cutremure în România, în mai puțin de două ore. Ce magnitudine au avut seismele

Două cutremure s-au produs în România în noaptea de vineri spre sâmbătă, la mai puțin de două ore distanță. Ambele seisme au avut loc în zona seismică Vrancea, la adâncimi de peste 130 de kilometri.

Primul cutremur s-a produs la ora 02:41

Primul seism al nopții a fost înregistrat pe 3 octombrie, la ora 02:41:35, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Cutremurul a fost unul slab, cu magnitudinea de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 136,9 kilometri.

Seismul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 43 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.

Al doilea cutremur, la mai puțin de două ore distanță

La aproximativ o oră și 40 de minute după primul seism, un nou cutremur a fost înregistrat în zona seismică Vrancea. Acesta s-a produs la ora 04:22:25, în județul Buzău, și a avut o magnitudine mai mare, de 3,5. Cutremurul s-a produs la adâncimea de 140,9 kilometri.

Seismul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 55 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 83 km nord-est de Ploiești.

Ce trebuie să faci în caz de cutremur

Clădirile trebuie părăsite calm, fără a lua lucruri inutile, iar drumul spre ieşire trebuie verificat cu grijă, pentru a evita expunerea la pericole.

Pentru orice eventualitate, trebuie prevenită rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi, etc. la ieşirea din clădire, utilizând o cască de protecţie sau, în lipsa acesteia, un scaun (taburet) ori alt obiect protector (geantă, ghiozdan, cărţi groase, etc.).

Dacă la ieşire uşile sunt blocate, trebuie să se acţioneze fără panică pentru deblocarea acestora. Dacă uşile nu pot fi deblocate, se recomandă spargerea geamului, curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază, etc. şi evacuarea prin golul astfel creat.

În cazul în care, în urma unui cutremur sunt persoane rănite, acestea trebuie să fie eliberate din locurile unde au rămas prinse și trebuie să li se acorde primul ajutor.