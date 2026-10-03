Marco Rubio a transmis un mesaj de susținere ambasadoarei Kimberly Guilfoyle în plin scandal legat de răsturnarea guvernelor din România.

Secretarul din administrația Trump a reacționat la câteva ore după ce democrații din comisiile din Congres pentru Afaceri Externe au solicitat Departamentului de Stat să investigheze conduita ambasadoarei americane la Atena.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Ambasadoarea Guilfoyle a promovat cu un succes remarcabil agenda președintelui, atât în Grecia, cât și în întreaga Europă. Președintele Trump și cu mine apreciem în mod deosebit activitatea esențială și calitățile de lider de care a dat dovadă ambasadoarea în această regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia și în sud-estul Europei prin intermediul unor proiecte regionale, precum Coridorul Energetic Vertical – o inițiativă susținută de ambele partide”, a precizat Marco Rubio pe contul de Instagram al ambasadei SUA în Grecia.

În scandalul izbucnit sunt vizate și presiunile pentru achiziția de gaz natural lichefiat american. Gregory Meeks, liderul Democraților din comisia respectivă, și-a exprimat “profunda îngrijorare”cu privire la activitățile ambasadoarei Guilfoyle:

„Dacă relatările sunt adevărate, Guilfoyle nu este potrivită să reprezinte SUA în străinătate și ar trebui revocată”.

Săptămâna trecută, The Wall Street Journal a scris că ambasadoarea SUA din Grecia a declarat, în martie, că Guvernul României urmează să cadă. Ea a spus atunci că premierul liberal Ilie Bolojan s-ar fi opus coridorului de gaze ce urmează să traverseze estul Europei.

Kimberly Guilfoyle ar fi amenințat și guvernul grec că ar putea fi răsturnat pentru că:

„Noi putem face asta oricărei țări vrem, putem face asta și aici, în Grecia”.

Guvernul Bolojan a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură pe 6 mai 2026. Liderul PSD Sorin Grindeanu a participat la un eveniment privat cu Guilfoyle, cu care a stat la aceeași masă, înainte de demiterea Guvernului Bolojan. Fostul prim-ministru desemnat, liberalul Siegfried Mureșan, a cerut luni „explicații” cu privire la întâlnirea informală. Iar guvernul grec, la rândul său, s-a străduit să dezamorseze scandalul.

„Nu a fost niciodată vorba de o amenințare împotriva guvernului grec”, a declarat luni purtătorul de cuvânt Pavlos Marinakis.

„Relațiile sunt mai strânse și mai stabile ca niciodată. În sectorul energetic, în special, Grecia este un partener strategic al Statelor Unite”, a spus acesta.

Sursa Foto: Mediafax Foto