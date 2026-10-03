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Ion Cristoiu: Președintele României s-a fotografiat cu un Donald Trump de carton – Un nou scandal de haz și groază declanșat de Nicușor Dan

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În Pastila sa editorială de sâmbătă, 3 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că „președintele României s-a fotografiat cu un Donald Trump de carton – Un nou scandal de haz și groază declanșat de Nicușor Dan”.

„Un nou scandal zguduie, ca să zic așa, România, și l-am putea intitula astfel. Nicușor Dan s-a fotografiat cu un Trump de carton și acest scandal de o oribilă penibilitate a fost declanșat, ca de obicei, voi spune, chiar de Nicușor Dan, președintele României.

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Să mă explic. Cu prilejul sesiunilor ONU, președinții americani, de la Ronald Reagan încoace, dau un dineu, o recepție pentru președinții, șefii de stat și șefii de guverne prezenți la această sesiune. Punctul culminant al recepției este întâmpinarea fiecărei perechi, multe, câte peste 100, de fiecare dată, de către președintele și soția președintelui american. În prag se face o poză.

Poza este făcută de către fotograful oficial al președintelui american și apoi este trimisă, așa cum se întâmplă în viață, așa cum se întâmplă și în Ferentari, președinților și șefilor de stat care au făcut o poză cu președintele american, la un moment lipsit de orice semnificație politică.

De exemplu, anul acesta, deci acum, când s-a fotografiat și Nicușor Dan împreună cu tovarășa sa de viață, evident, a primit fotografia, pe care administrația prezidențială a păstrat-o pe X.

Deci anul acesta, potrivit presei, hai să vedem aici, reporterii de la Casa Albă, citați de presa americană, au spus, au susținut că la cina de bun venit de la Hotelul Lotte New York Palace au fost prezenți 145 de lideri mondiali și soțiile lor. Da, toți aceștia, spune presa americană, au stat la coadă ca să facă fotografii cu cuplul prezidențial, unii dintre ei așteptând câteva ore.

Trump a rămas la eveniment circa o oră și jumătate, de la 19:21 până la 21:00. Așadar, a fost o coadă, iar în această coadă au fost și președinți ai României. În octombrie 2015, când Klaus Iohannis s-a lăudat cu această fotografie, președintele era cel de atunci.

Eu l-am menționat pe Victor Ponta, care mi-a povestit, cu umorul caracteristic, ce s-a întâmplat cu el și cu Daciana Sârbu când au fost la sesiunea ONU din 2014. Atunci au fost 120 de șefi de delegații. Așa povestea Ponta, care mi-a relatat cum se desfășurau lucrurile cu invitații. Primeau un număr. Un ofițer de la Secret Service îi chema pe rând și îi punea la coadă. Fotograful Casei Albe făcea pozele în ritm alert. 120, ziceam eu, într-o seară. Schimbul de replici este scurt și strict protocolar. Fotografia este strict protocolară, deci nu are nicio semnificație.

Asta a făcut ca ieri să rămân uluit când am văzut că toată presa, televiziunile și site-urile publică fotografia făcută la această cină de către președintele României, realizată și primită de președintele României, însoțită de un text care, cum să zic, sublinia faptul că s-a fotografiat, repet, alături de cei 140 de oameni aflați la coadă.

Eu eram rezumat. Într-un moment politic de excepție, se vorbea despre parteneriatul strategic. Titlurile din presă erau citate precum „Nicușor Dan: SUA poate conta pe România”, dar nu am dat nicio atenție acestei fotografii pentru că, repet, este o fotografie care putea fi postată pur și simplu pe site-ul Administrației Prezidențiale și atât.

Și după aceea a început bâlciul pe rețelele sociale. Această fotografie a fost acuzată că ar fi fost făcută cu inteligența artificială și că ar fi un fals.

Administrația Prezidențială a dat rapid un comunicat în care se spunea că pe rețelele sociale circulă fake-uri și se înțelegea că era vorba despre fotografia aceasta. S-a amplificat scandalul, iar Administrația Prezidențială a dat o precizare care spunea că domnul Trump este chiar real. Și în acel moment s-a creat un scandal penibil, de o rară penibilitate, un scandal creat de Nicușor Dan.”, spune Ion Cristoiu.

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