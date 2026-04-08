Notarea posesiei în cartea funciară în procesul de înregistrare sistematică a imobilelor

Prin înregistrarea sistematică, toate terenurile și construcțiile dintr-o localitate sunt măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Înregistrarea posesiei în cartea funciară are rolul de a reflecta situația juridică reală a imobilelor și de a facilita înregistrarea proprietăților situate în zone în care înregistrarea în cartea funciară a fost dificilă (precum terenurile din zonele necooperativizate), precum și a celor aparținând unor grupuri dezavantajate și vulnerabile, cum sunt cele ale comunităților rome.

Aceasta întrucât, în multe zone rurale din România există imobile (terenuri și construcții) pentru care oamenii nu dețin acte de proprietate dar le folosesc, uneori de generații întregi, achitând impozitele pentru acestea.

În astfel de cazuri, chiar și în lipsa unor acte care să dovedească proprietatea, imobilele pot fi înscrise în cartea funciară în procesul de înregistrare sistematică, prin procedura notării posesiei, pe baza identificării efectuată în teren de persoana autorizată care efectuează lucrările și reprezentantul primăriei.

Legea permite notarea posesiei în cartea funciară, precum și dobândirea efectelor juridice ale acesteia prin acte juridice încheiate în formă autentică, care se notează în cartea funciară.

Care sunt pașii pentru notarea posesiei

Notarea posesiei este condiționată de participarea posesorului la identificarea în teren a imobilului și de existența următoarelor documente:

– fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;

– adeverinţa eliberată de primărie, potrivit căreia posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar, iar terenul și/sau construcția nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Posesia de fapt înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

Verificarea documentelor tehnice

După realizarea măsurătorilor și identificarea proprietarilor sau a posesorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei sau într-un alt loc stabilit de primar, pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval este necesar ca deținătorii să verifice datele referitoare la imobilele deținute (suprafața, amplasamentul, limitele, proprietarii/posesorii etc.). Dacă se constată neconcordanțe, în perioada de afișare poate fi depusă cerere de rectificare pentru corectarea informațiilor.

Transformarea posesiei în proprietate

În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior:

  • din oficiu, la împlinirea unui termen de trei ani de la momentul notării în cartea funciară, dacă nu a fost notat niciun litigiu prin care se contestă înscrierile din cartea funciară;
  • la cererea posesorului notat sau a succesorilor acestuia, în baza actului de proprietate, ca urmare a dobândirii dreptului de proprietate prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020 și vizează înregistrarea gratuită a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

