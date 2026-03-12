„Alertă maximă” la Hollywood: Autoritățile au sporit măsurile de securitate la Gala Oscarurilor, după ce FBI-ul a avertizat asupra unui „atac surpriză” cu drone iraniene asupra Californiei

Masurile de securitate din cadrul celei de-a 98-a ediții a premiilor Oscar au fost sporite semnificativ, după ce FBI-ul a emis o alertă privind potențiale atacuri cu drone iraniene în California, relatează Deadline.

Se pare că, în urmă cu câteva zile, FBI a notificat forțele de ordine din California că Iranul ar putea riposta pentru acțiunile militare americane prin lansarea de drone către Coasta de Vest.

„Am obținut recent informații conform cărora, la începutul lunii februarie 2026, Iranul ar fi intenționat să lanseze un atac surpriză folosind vehicule aeriene fără pilot de pe o navă neidentificată din largul coastelor Statelor Unite, în special împotriva unor ținte nespecificate din California, în cazul în care SUA ar fi lansat atacuri împotriva Iranului”, se arată în alerta trimisă de FBI poliției din California de Sud și altor agenții de aplicare a legii. „Nu avem informații suplimentare cu privire la momentul, metoda, ținta sau autorii acestui presupus atac.”

Cu covorul roșu întins deja și cortul instalat la Dolby Theatre din Hollywood, organizatorii Galei Oscar au refuzat să comenteze alerta FBI.

Cu toate acestea, surse direct implicate în evenimentul de duminică au declarat pentru Deadline că „am ridicat nivelul la 11” în ceea ce privește securitatea nominalizaților și a participanților din acest an. „Există multe măsuri în vigoare și multe pe care nu le veți vedea niciodată”, a spus o altă sursă familiarizată cu situația.

Oscarurile sunt protejate de ani de zile de o serie de grupuri și departamente federale, regionale și locale de aplicare a legii, care lucrează împreună.

„Este aproape imposibil să „blochezi” cerul deasupra petrecerii organizate la Teatrul Dolby din cadrul Ovation Hollywood“, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Deadline, după ce au început să se scurgă informații despre alerta FBI privind dronele. „Nimic nu poate pătrunde și nimeni nu trebuie să se teamă”, a adăugat el. „Securitatea este strictă și pregătită pentru orice.”

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 15 martie. Gala va fi prezentată, din nou, de prezentatorul TV Conan O’Brien.

