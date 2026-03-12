Primele berze s-au întors și au ocupat deja locurile în cuiburi, în comuna brașoveană Cristian, iar zilele următoare vor mai sosi și altele.

„Pentru noi primăvara începe cu ea, cu prima barză ce se reîntoarce în Cristian, cu prima barză ce ajunge Acasă. Iar astăzi în Cristian s-au reîntors nu una, ci trei berze. Primăvara are semne bune”, a transmis Asociația „Prietenii Berzelor” pe pagina de Facebook.

Dar, uneori, aceste păsări frumoase și inteligente mai creează și unele mici probleme. Anul acesta, la începutul lunii februarie, o barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de Poliţie.

Astfel, oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege.

Este vorba de poliţiştii de la Călăţele, judeţul Cluj, care sunt nevoiți să mute domiciliul berzelor de pe coşul de fum, dar aşteaptă toate avizele solicitate, deoarece este o procedură mai anevoioasă.

„A fost solicitat sprijinul și intervenția autorităților competente din cadrul Ministerului Mediului, în vederea obținerii avizelor necesare pentru relocarea cuibului, astfel încât această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță și fără a afecta habitatul natural al speciei protejate”, a transmis, pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

FOTO: Prietenii Berzelor / Friends of Storks – Cristian, Romania/Facebook

