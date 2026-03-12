Prima pagină » Actualitate » „Primăvara are semne bune”. Primele berze s-au întors deja în cuiburile din județul Brașov, iar în zilele următoare vor mai sosi și altele

„Primăvara are semne bune”. Primele berze s-au întors deja în cuiburile din județul Brașov, iar în zilele următoare vor mai sosi și altele

12 mart. 2026, 12:57, Actualitate
„Primăvara are semne bune”. Primele berze s-au întors deja în cuiburile din județul Brașov, iar în zilele următoare vor mai sosi și altele
Galerie Foto 3
FOTO: Prietenii Berzelor / Friends of Storks – Cristian, Romania/Facebook

Primele berze s-au întors și au ocupat deja locurile în cuiburi, în comuna brașoveană Cristian, iar zilele următoare vor mai sosi și altele.

„Pentru noi primăvara începe cu ea, cu prima barză ce se reîntoarce în Cristian, cu prima barză ce ajunge Acasă. Iar astăzi în Cristian s-au reîntors nu una, ci trei berze. Primăvara are semne bune”, a transmis Asociația „Prietenii Berzelor” pe pagina de Facebook.

Dar, uneori, aceste păsări frumoase și inteligente mai creează și unele mici probleme. Anul acesta, la începutul lunii februarie, o barză şi-a făcut cuib pe hornul unei secţii de Poliţie.

Astfel, oamenii legii au fost nevoiţi să găsească o sursă alternativă de încălzire, din cauză că acesta nu se poate muta fără aprobare de la Ministerul Mediului, Academia Română şi alte instituţii abilitate pe motiv că pasărea este protejată prin lege.

Este vorba de poliţiştii de la Călăţele, judeţul Cluj, care sunt nevoiți să mute domiciliul berzelor de pe coşul de fum, dar aşteaptă toate avizele solicitate, deoarece este o procedură mai anevoioasă.

„A fost solicitat sprijinul și intervenția autorităților competente din cadrul Ministerului Mediului, în vederea obținerii avizelor necesare pentru relocarea cuibului, astfel încât această operațiune să se desfășoare în condiții de siguranță și fără a afecta habitatul natural al speciei protejate”, a transmis, pentru Gândul, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

FOTO: Prietenii Berzelor / Friends of Storks – Cristian, Romania/Facebook

Autorul mai recomandă:

Imagini impresionante. O barză își strigă DUREREA, după ce constată că i-a luat foc cuibul la care a muncit întreaga viață

Operațiunea „Barza”, în Dâmbovița. Cum au intervenit pompierii pentru salvarea unei păsări prinse în firele electrice / GALERIE FOTO

Au mutat cuibul unei berze prin ordin de ministru, apoi i-au lăsat un indicator. Ce s-a întâmplat când pasărea s-a întors

O BARZĂ din Brașov A UITAT să migreze. Pompierii și alpiniștii caută SOLUȚII pentru a o ajuta SĂ SUPRAVIEȚUIASCĂ

Un cuib de berze din Cluj poate fi urmărit live pe internet

Recomandarea video

Citește și

AUTO Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
12:35
Orașul din România în care au apărut la vânzare mașini chinezești second hand. Ce mărci sunt „la modă”
IMOBILIARE Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
11:56
Cât a plătit proprietara unui apartament ca să scape de chiriașa din Grecia. Evacuarea s-a făcut numai după un proces costisitor
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
11:48
Volodimir Zelenski a ajuns la București. Președintele ucrainean va avea astăzi discuții cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
11:21
„Cu Gândul la București” începe joi, 12 martie, de la ora 18:00. Invitat: Paul Moldovan, primar al Sectorului 6
FLASH NEWS Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
11:20
Ilie Bolojan reclamă mecanisme de tip „suveică” prin care se iau banii de la stat: „Am găsit abuzuri și rezultate foarte slabe”
SPORT Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
11:11
Mihai Stoica insistă cu jucătorul pe care i l-a propus lui Gigi Becali și în iarnă: „E foarte, foarte bun!”
Mediafax
Bolojan, criticat de subordonați: bugetul ridică semne de întrebare
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Zelenski la București. De ce riscăm să fim excluși de la reconstrucția Ucrainei: „România e incapabilă să folosească oportunitățile”
Mediafax
Super-bogații fug din Orientul Mijlociu cu avioane private. Prețurile charter au explodat
Click
Zodiile care încep luna aprilie cu dreptul. Au noroc cu carul și dorințele li se împlinesc una câte una
Digi24
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
Cancan.ro
Vortex polar în România. Meteorologii BBC Weather confirmă Accuweather: Se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Aproape o treime dintre americani cred că lumea se va sfârși în timpul vieții lor
REACȚIE Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
12:36
Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”
ULTIMA ORĂ PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
12:34
PSD anunță oficial că va aviza proiectul de buget „pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier”
AUTO (P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
12:27
(P) BYD doboară ultimele bariere ale electrificării cu Blade Battery 2.0 și încărcare FLASH
CONTROVERSĂ În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
12:10
În ziua în care ajunge la București, Zelenski îi transmite un mesaj dur lui Trump, în Politico
CONTROVERSĂ Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
11:52
Statele Unite, vinovate pentru atacul asupra școlii de fete din Iran. Armata americană ar fi folosit coordonate învechite, arată o anchetă preliminară
ECONOMIE Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”
11:50
Războiul lui Trump cu Iranul lovește direct în buzunarele americanilor. Prețul galonului de benzină a „sărit în aer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe