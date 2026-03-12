Prima pagină » Actualitate » George Simion, alături de minerii din Gorj: „Ceea ce se întâmplă la CE Oltenia este un atentat la siguranța națională”

George Simion, alături de minerii din Gorj: „Ceea ce se întâmplă la CE Oltenia este un atentat la siguranța națională”

12 mart. 2026, 13:25, Actualitate
Liderul AUR, George Simion, s-a deplasat la Târgu Jiu pentru a-și arăta sprijinul față de minerii și energeticienii Complexului Energetic Oltenia aflați în protest. Vizita are loc în contextul unei crize sociale majore în Gorj, unde aproximativ 1.500 de angajați ai Complexului Energetic Oltenia riscă să își piardă locurile de muncă în perioada următoare. O parte dintre angajați protestează de mai bine de o săptămână, cerând garanții pentru locurile de muncă, majorări salariale și soluții pentru viitorul companiei.

George Simion a declarat că a venit la Târgu Jiu pentru a discuta direct cu protestatarii și pentru a transmite un mesaj de solidaritate cu minerii și energeticienii care spun că se simt abandonați de autorități.

„Suntem alături de colegii dumneavoastră care, în acest moment, se află în greva foamei, recurgând la un gest extrem pentru salvarea familiilor lor, pentru salvarea Gorjului și pentru salvarea întregii țări”, a spus liderul AUR.

De asemenea, Simion a avertizat că situația de la Complexul Energetic Oltenia are implicații majore pentru securitatea energetică a României.

„Ceea ce se întâmplă acum este un atentat la siguranța națională. Felul în care sunt concediați tinerii, viitorul țării, în timp ce oameni care au muncit 20–25 de ani în condiții grele nu pot ieși la pensie în mod corect arată ceea ce vor să facă acești guvernanți”, a declarat acesta.

Președintele AUR a făcut apel la guvern să intervină urgent pentru salvarea companiei și pentru protejarea locurilor de muncă din sectorul energetic.

„Apelez la ministrul energiei Bogdan Ivan și la premierul Ilie Bolojan să intervină urgent pentru salvarea CE Oltenia, pentru continuarea producției de energie în Gorj și pentru protecția socială a celor care au muncit o viață în cariere”, a spus Simion.

George Simion a subliniat că mineritul trebuie să rămână un sector strategic pentru România și că resursele energetice ale țării trebuie exploatate în beneficiul românilor.

„Mineritul trebuie continuat, resursele țării trebuie exploatate în favoarea românilor, iar tinerii trebuie să aibă locuri de muncă sigure în țara lor, nu să fie trimiși să muncească peste hotare”, a declarat George Simion.

