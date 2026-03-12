Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit oficial la Palatul Cotroceni. Urmează să aibă discuții cu președintele României – Nicușor Dan.

UPDATE | Volodimir Zelenski este așteptat cu fanfară

Știrea inițială:

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul include convorbiri tête-à-tête cu președintele Nicușor Dan, precum și convorbiri oficiale.

De asemenea, cei doi președinți vor face declarații de presă, în jurul orei 15.00.

A doua vizită a lui Zelenski în România

În octombrie 2023, Volodimir Zelenski, a efectuat prima sa vizită oficială în România de la începutul războiului. Scopul vizitei a fost consolidarea relațiilor bilaterale și discutarea sprijinului oferit Ucrainei de România, atât pe plan militar, cât și umanitar, precum și problemele minorității române din Ucraina și securitatea alimentară regională.

Zelenski a fost primit atunci la Palatul Cotroceni de președintele în exercițiu Klaus Iohannis. Ulterior, a avut o întâlnire cu premierul de la acea dată, Marcel Ciolacu, axată pe cooperarea strategică și pe sprijinul multidimensional pentru Ucraina.

