Sondaj INSCOP: Jumătate dintre români vor ca țara să mențină un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite

Un sondaj de opinie realizat de INSCOP Research la începutul lunii martie arată o viziune pragmatică a românilor în privința politicii externe. În contextul tensiunilor dintre administrația Trump și UE, 50,4% dintre cetățeni consideră că România trebuie să mențină o poziție de echilibru între cele două blocuri. Doar 22,7% dintre cei chestionați vor alinierea mai strânsă cu poziție UE, în timp ce un procent similar, de 22,1%, susține întârirea relației cu SUA.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, explică faptul că românii nu văd relația cu Europa și cea cu America drept variante care se exclud reciproc. Din punctul său de vedere, populația percepe acești doi poli ca piloni complementari pentru securitatea țării.

„Opinia publică pare să privilegieze o strategie de echilibru în politica externă, ceea ce indică o cultură strategică pragmatică: românii nu percep relația cu UE și cea cu SUA ca fiind alternative exclusive, ci ca piloni complementari ai securității și prosperității țării. Această preferință sugerează o orientare structurală pro-occidentală, dar în același timp o sensibilitate față de riscurile polarizării geopolitice, ceea ce împinge opinia publică spre soluții de echilibru în defavorarea unor alinieri rigide. Este o reflecție a unei maturități profunde, ancorată în istoria și geografia specifice României. În ceea ce privește evaluarea participării președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace inițiat de președintele SUA, Donald Trump, majoritatea societății legitimează decizia șefului statului percepută ca servind interesului strategic al țării. În ansamblu, datele reflectă o așteptare socială pentru o politică externă autonomă în interiorul alianțelor occidentale, în care România rămâne ferm ancorată în Occident, dar încearcă să își maximizeze interesele particulare în spațiul de manevră diplomatică între partenerii săi principali, la fel cum procedează orice alt stat membru al acestor alianțe”.

Studiul analizează și opiniile populației în funcție de profilul social și politic. Susținătorii echilibrului vin în special din rândul votanților PSD și PNL, al persoanelor cu studii superioare și al angajaților din sectorul public.

Tinerii sub 30 de ani și locuitorii din București preferă o apropiere mai mare de Uniunea Europeană. La polul opus, bărbații, locuitorii din mediul rural și votanții AUR sunt cei care încurajează mai degrabă o relație privilegiată cu SUA.

Barometrul măsoară și reacția societății față de activitatea recentă a președintelui Nicușor Dan pe scena internațională. Majoritatea românilor, respectiv 57,8%, aprobă decizia șefului statului de a participa la Washington la reuniunea Consiliului pentru Pace.

