Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”

12 mart. 2026, 12:36, Știri politice

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook că există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorina cu 4-4,5 lei pe litru. Soluțiile, spune oficialul, au fost prezentate Ministerului de Finanțe și vizează protejarea fermierilor de creșterile de prețuri provocate de războiul din Iran.

Ministrul Agriculturii a spus că va propune Guvernului schimbarea mecanismului actual, iar fermierii nu vor mai aștepta returnarea TVA. Oficialul spune că pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională fermierilor le poate fi oferită posibilitatea să achiziționeze motorină fără accize și fără TVA, în limita a 78 de litri/ha.

„Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru. Propun Ministerului de Finanțe un mecanism simplu, dar extrem de util, care să ia de pe umerii fermierilor și producătorilor români din presiunea prețului la inputuri. Pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională, putem oferi fermierilor posibilitatea să achiziționeze direct de la pompă motorină fără acciză și fără TVA, în limita a 78 de litri/ha, potrivit reglementărilor legale”. 

De asemenea, Florin Barbu consideră că mecanismul propus nu va avea un impact asupra bugetului și crede că fermierii nu se vor confrunta cu birocrație. Ministrul Agriculturii își dorește ca Guvernul să aprobe schema într-un termen relativ scurt, de maxim 2-3 săptămâni.

„Nu doar că impactul pentru bugetul de stat este zero, dar fermierii vor fi scutiți și de birocrația depunerii documentelor pe baza cărora li se rambursează acciza la motorină și taxa pe valoare adăugată. Am spus-o și o repet: rolul nostru este să sprijinim fermierii și producătorii români să continue să producă alimente, mai ales în perioadele în care afacerile le sunt afectate de factori externi.”

