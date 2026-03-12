Florin Barbu: „Există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorină cu 4 – 4,5 lei/litru”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook că există soluții pentru ca fermierii să achiziționeze motorina cu 4-4,5 lei pe litru. Soluțiile, spune oficialul, au fost prezentate Ministerului de Finanțe și vizează protejarea fermierilor de creșterile de prețuri provocate de războiul din Iran.

Ministrul Agriculturii a spus că va propune Guvernului schimbarea mecanismului actual, iar fermierii nu vor mai aștepta returnarea TVA. Oficialul spune că pe baza unor certificate eliberate de Imprimeria Națională fermierilor le poate fi oferită posibilitatea să achiziționeze motorină fără accize și fără TVA, în limita a 78 de litri/ha.