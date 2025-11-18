Prima pagină » Comunicate de presă » (P) Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică

(P) Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică

18 nov. 2025, 17:00, Comunicate de presă
(P) Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică
Galerie Foto 2

Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București.
• Noul parc de la Călugăreni va produce anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării.
• Proiectul va contribui la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂.

Ghidat de viziunea de a-și intensifica rolul de lider în tranziția energetică din Europa de Sud-Est, Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea.

Pentru construcția noului parc fotovoltaic au fost utilizate 227.240 de panouri bifaciale. Se preconizează că producția anuală estimată de energie a proiectului va depăși 193 GWh, suficientă pentru a satisface nevoile energetice a peste 48.500 de gospodării. Odată operațional, se estimează că parcul fotovoltaic de la Călugăreni va împiedica eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual.


Directorul Executiv Adjunct al RES PPC Group, Konstantinos Mavros, a declarat: „Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă. Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate.”

Noul parc fotovoltaic face parte dintr-un acord între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals pentru proiecte de energie regenerabilă. Un total de 460 MW de parcuri fotovoltaice, parte a unui acord cu Metlen Energy & Metals, urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.

Grupul PPC își extinde prezența în Europa de Sud-Est

Grupul PPC continuă să evolueze într-un mod dinamic, prin extinderea portofoliului de energie regenerabilă, pe măsură ce noi proiecte eoliene și fotovoltaice se alătură constant celor deja existente. Odată cu inaugurarea noului parc fotovoltaic de la Călugăreni, capacitatea instalată va depăși 6,5 GW, din care 1,5 GW provin din România.
Potrivit planului strategic pe trei ani, până în 2027, Grupul PPC va dezvolta proiecte suplimentare de energie regenerabilă în Grecia și în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, având ca obiectiv creșterea capacității instalate din surse regenerabile la 11,8 GW până în 2027. În prezent, peste 60% din proiectele de energie regenerabilă care urmează să fie adăugate sunt deja în construcție sau pregătite de construcție.

Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”