Prima pagină » Știri politice » Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”

Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”

26 feb. 2026, 17:41, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, de la Bruxelles, la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a anunțat că va propune o consultare internă privind susținerea actualei formule de coaliție și a premierului. Întrebat despre poziția PSD, Bolojan a spus că nu a urmărit declarațiile făcute în țară, pentru că a fost prins în întâlniri oficiale.

„De azi dimineață nu am avut telefonul la mine, fiind continuu în întâlniri, nu poți sta să vezi ce se declară sau ce se postează de către unul sau altul dintre actorii politici în plan intern, deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară, vorbesc de componenta asta, pentru că, alte lucruri, importante să zice, n-au fost în aceste ore, altfel m-au fi informat colegii mei”, a declarat Bolojan.

Premierul a evitat să intre într-o polemică directă și a transmis doar un mesaj scurt.

„Partidele politice și liderii politici au dreptul să își facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații. Asta este opțiunea lor”, spune premierul.

Bolojan: „Am respectat programul de guvernare”

În loc să comenteze scenariile discutate în PSD, Bolojan a mutat accentul pe activitatea Guvernului și pe mandatul său.

„Responsabilitatea mea și obligația ca premier, este ca atât timp cât sunt pe acest post să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile, să respect cetățenii noștrii. Respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare. Ceea ce am făcut a fost să respect programul de guvernare și să îl pun în practică”, spune Bolojan.

Declarația vine în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat că va propune colegilor din PSD o extindere a consultării interne, cu o întrebare directă de tip DA/NU privind menținerea actualei formule de coaliție și a premierului Ilie Bolojan.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare

Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”

Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
18:50
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
FLASH NEWS Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
18:23
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
18:08
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
FLASH NEWS Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
17:43
Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
SCANDAL Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”
17:39
Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”
DEZVĂLUIRI Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
O fosilă unică, veche de 190 de milioane de ani, rescrie istoria unei specii de dinozaur
CONTROVERSĂ Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
18:50
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
CONTROVERSĂ Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
18:15
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
JUSTIȚIE CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
18:14
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
CONTROVERSĂ McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
17:49
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte

Cele mai noi

Trimite acest link pe