Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, de la Bruxelles, la declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a anunțat că va propune o consultare internă privind susținerea actualei formule de coaliție și a premierului. Întrebat despre poziția PSD, Bolojan a spus că nu a urmărit declarațiile făcute în țară, pentru că a fost prins în întâlniri oficiale.

„De azi dimineață nu am avut telefonul la mine, fiind continuu în întâlniri, nu poți sta să vezi ce se declară sau ce se postează de către unul sau altul dintre actorii politici în plan intern, deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară, vorbesc de componenta asta, pentru că, alte lucruri, importante să zice, n-au fost în aceste ore, altfel m-au fi informat colegii mei”, a declarat Bolojan.

Premierul a evitat să intre într-o polemică directă și a transmis doar un mesaj scurt.

„Partidele politice și liderii politici au dreptul să își facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații. Asta este opțiunea lor”, spune premierul.

Bolojan: „Am respectat programul de guvernare”

În loc să comenteze scenariile discutate în PSD, Bolojan a mutat accentul pe activitatea Guvernului și pe mandatul său.

„Responsabilitatea mea și obligația ca premier, este ca atât timp cât sunt pe acest post să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile, să respect cetățenii noștrii. Respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare. Ceea ce am făcut a fost să respect programul de guvernare și să îl pun în practică”, spune Bolojan.

Declarația vine în contextul în care Sorin Grindeanu a anunțat că va propune colegilor din PSD o extindere a consultării interne, cu o întrebare directă de tip DA/NU privind menținerea actualei formule de coaliție și a premierului Ilie Bolojan.

„Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Sorin Grindeanu spune că „lucrurile nu funcționează” în coaliție și pune sub semnul întrebării acordul de guvernare

Coaliția își sabotează propria guvernare. PNL îl acuză pe Sorin Grindeanu de „acțiuni duplicitare”. Liberalii spun că schimbarea lui Bolojan din funcția de premier este „nenegociabilă”

Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern