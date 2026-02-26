Prima pagină » Actualitate » Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile

26 feb. 2026, 17:46, Actualitate
Primăria comunei Almașu Mare din județul Alba a cerut furnizorului de electricitate să întrerupă iluminatul public în toate satele comunei, pe motiv că administrația locală nu are bani pentru a plăti facturile.

Primăria care a rămas fără bani de facturi pentru iluminatul public

Consilierii locali s-au întrunit de șapte ori în ședință și nu au reușit să cadă de acord asupra cuantumului taxelor și impozitelor locale, așadar, acestea nu se încasează.

Primăria comunei Almașu Mare nu are bani pentru a plăti iluminatul public, iar din acest motiv, a cerut furnizorului de energie electrică să întrerupă alimentarea în toate satele din comună, precizează ziarulunirea.ro, citat de ProTv.

”Datorită faptului că în nenumărate rânduri, 7 (şapte), şedinţe consecutive ale consiliului local, consilierii locali ai comunei Almaşu Mare nu au aprobat stabilirea impozitelor şi taxelor locale, şi din această cauză nu se pot face încasări la bugetul local, cer prin prezenta întreruperea cu energie electrică a iluminatului public, în toate satele din comună, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 01.03.2026, întrucât nu avem resurse financiare pentru plata energiei electrice”, se arată în notificarea transmisă de Primăria Almaşu Mare către SC Electrica Furnizare SA.

Documentul este semmnat de primarul comunei, Aron Zaharie, şi datat 25 februarie.

Edilul Aron Zaharie (PNL) a declarat că a trimis documentul către compania de electricitate joi şi că tot joi a fost sunat de un reprezentant al companiei care l-a anunţat că o echipă va deconecta iluminatul public.

Eu am propus, conform Codului Fiscal, taxele şi impozitele locale la valoarea minimă care e în Codul Fiscal, deci mai jos nu aveam cum să propun. Că asta e legea. Am ţinut şapte şedinţe de consiliu şi cinci consilieri nu vor să voteze taxele locale. Pur şi simplu nu au nicio explicaţie, doar că nu vor să voteze. (…) Zic că ei nu ascultă de cei de sus. Păi dacă Parlamentul şi Guvernul a dat legile… mai jos de atâta nu se poate, mai puţin decât am propus eu nu se poate, că asta zice legea, a explicat Aron Zaharie.

El a arătat că este vorba despre un consilier de la PSD, unu de la Forţa Dreptei, un consilier de la USR şi doi de la AUR.

Comuna Almaşu Mare are 1.250 de locuitori. Potrivit primarului, Primăria nu are bani pentru plata serviciilor de salubritate şi nici pentru plata salariilor angajaţilor Primăriei.

Anul acesta am avut bani din rezerva de anul trecut, că a fost un excedent de buget. Am avut două luni, dar acum nu mai avem bani în cont. Pentru martie, sigur nu o să avem bani pentru salarii şi alte utilităţi, a arătat primarul din Almaşu Mare.

