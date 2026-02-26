Prima pagină » Actualitate » Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj după măririle lui Bolojan. S-a trezit de 7 ori mai dator statului decât anul trecut. Cât trebuie să plătească acum pentru o cabană în Munții Apuseni

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 17:36, Actualitate
Șoc pentru un tânăr antreprenor care deține o cabană în Apuseni. Impozitul pe clădire i-a crescut de aproape 7 ori într-un singur an. Dacă în 2025, proprietarul a trebuit să plătească suma de 1.400 de lei, anul acesta a fost nevoit să scoată din buzunar nu mai puțin de 9.015 lei. 

Un antreprenor de 33 de ani din județul Cluj a avut parte de un șoc după ce a primit noul impozit pentru cabana pe care o deține în Munții Apuseni. Diferența de preț este semnificativă, de 7 ori mai mare față de anul trecut. De la 1.400 de lei, a ajuns să plătească 9.015 lei.

Creșterea vine în contextul modificărilor fiscale adoptate de Guvernul Bolojan de la 1 ianuarie, prin Pachetul 2 de austeritate. Impozitul pe locuințe s-a majorat cu până la 80%, ia românii au fost loviți de taxe suplimentare pentru proprietățile cu valoare mare.

Tănârul antreprenor a investit în ultimii ani într-o cabană turistică din Apuseni și a mizat pe dezvoltarea turismului rural. Acesta spune că nu se aștepta la o astfel de majorare și că diferența de peste 7.600 de lei într-un singur an îi afectează serios planurile de investiții.

Noile taxe prevăd majorarea valorii impozabile pe metru pătrat, atât pentru clădirile cu utilități, cât și pentru cele fără utilități. De asemenea, pentru proprietățile rezidențiale cu valoare mare se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pentru suma care depășește pragul stabilit.

Impactul măsurilor de austeritate asupra tinerilor antreprenori

Deși măsurile se aplică la nivel național și afectează toți proprietarii, cazul tănărului din Cluj arată concret impactul noilor taxe impuse de Bolojan asupra celor care încearcă să dezvolte mici afaceri în zona de turism și nu numai. Pentru antreprenorii aflați la început de drum, astfel de creșteri bruște pot însemna amânarea investițiilor sau chiar renunțarea la planuri de extindere.

Majorările fiscale din 2026 sunt justificate de Guvernul Bolojan prin nevoia de a reduce deficitul bugetar, însă mulți proprietari resimt impactul acestora în mod direct.

