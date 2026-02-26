McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte

McDonald’s a lansat o nouă campanie în Germania pe perioada Ramadanului, unde panourile publicitare digitale se sincronizează cu soarele pentru a dezvălui mâncarea doar după lăsarea întunericului, scrie Newsweek.

Panourile digitale din orașele germane sunt programate astfel încât, pe timpul zilei, să fie afișate doar ambalajele de mâncare, cum ar fi recipientul roșu de cartofi și cutiile pentru burgeri închise. Odată ce soarele apune, aceste ambalaje se umplu cu mâncare, fix în momentul în care musulmanii își încheie postul de Ramadan. Campania a fost creată de agenția germană Scholz & Friends, al cărei concept se concentrează pe eliminarea mâncării din reclame ca gest de respect pentru cei care sărbătoresc Ramadanul.

Oficial, în Germania sunt aproximativ 6 milioane de musulmani care sărbătoresc în această perioadă Ramadanul, sărbătoarea religioasă a musulmanilor. Pe lângă reprezentările vizuale cu ambalaje goale, panourile publicitare transmit și mesajul „Ramadan fericit”. Mai mult, panourile sunt sincronizate cu soarele astfel încât afișajul să se schimbe după orele de rugăciune. Sincronizarea este făcută în așa fel încât să coincidă cu Iftar, masa de seară consumată după apusul soarelui.

Ramadanul este luna cea mai sfântă din calendarul islamic, timp în care musulmanii postesc de la răsăritul soarelui până la apus și se abțin de la orice fel de mâncare și băutură pe parcursul zilei. Potrivit firmei care se ocupă de această campanie publicitară, noile reclame sunt concepute în așa fel încât să nu le creeze poftă celor care postesc. Agenția de publicitate descrie acest gest ca fiind unul „mai atent” și mai sensibil din punct de vedere cultural.

Analiștii din industrie spun că această campanie se încadrează într-o tranziție mai amplă către publicitatea DOOH contextuală, care se adaptează momentelor culturale în timp real.

Sursă foto: Instagram/imjustbait