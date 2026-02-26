Prima pagină » Știri politice » Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”

Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”

26 feb. 2026, 17:39, Știri politice

Joi, în cadrul conferinței de presă pe care Sorin Grindeanu a susținut-o, după Consiliul Politic Județean Constanța, președintele PSD a lansat noi atacuri  la adresa premierului PNL Ilie Bolojan, amenințând clar cu ieșirea de la guvernare.

Grindeanu: ”Stabilitatea nu înseamnă supunere”

Grindeanu a transmis că nu l-a simțit pe Ilie Bolojan ca fiind premierul coaliției, ci mai degrabă al USR. Președintele PSD a menționat că partidul său va rămâne la guvernare doar cu condiția ca acesta să aibă un cuvânt de spus.

„E premierul coaliției și de aceea fac aceste precizări pentru a spune că, în aceste luni, nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL.

Stabilitatea există fiincă PSD a înțeles în vara anului trecut să intre în coaliție și a ales responsabilitatea, în locul opoziției, una mai simplă pentru noi.

Am ales stabilitatea într-un moment complicat. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva să avem această atuitudine, șe înșală. Suntem la guvernare atâta timp cât vom avea un cuvânt de spus”, a declarat Sorin Grindeanu.

De altfel, Grindeanu a anunțat că, la 8 luni de la guvernare, PSD va face o consultare internă în urma căreia se va decide dacă partidul său va mai continua această coaliție.

”Noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm această coaliție. Nu avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare? Am anunțat în decembrie că vom face aceste consultări interne.

Odată cu bugetul, vom da un vot în care vom alege ce facem. Bugetul nu e un simplu tabel cu cifre, cheltuieli. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Nu poate fi doar de pe zona pe dreapta. Trebuie să ai și viziunile de stânga, ale PSD. Va exista buget votat în Parlament ori cu propuneri de la PSD, ori nu va fi votat”, a spus Sorin Grindeanu.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
18:50
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
FLASH NEWS Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
18:23
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
18:08
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
FLASH NEWS Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
17:43
Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
FLASH NEWS Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”
17:41
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”
DEZVĂLUIRI Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
O fosilă unică, veche de 190 de milioane de ani, rescrie istoria unei specii de dinozaur
CONTROVERSĂ Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
18:50
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
CONTROVERSĂ Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
18:15
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
JUSTIȚIE CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
18:14
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
CONTROVERSĂ McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
17:49
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte

Cele mai noi

Trimite acest link pe