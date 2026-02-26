Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”

Joi, în cadrul conferinței de presă pe care Sorin Grindeanu a susținut-o, după Consiliul Politic Județean Constanța, președintele PSD a lansat noi atacuri la adresa premierului PNL Ilie Bolojan, amenințând clar cu ieșirea de la guvernare.

Grindeanu: ”Stabilitatea nu înseamnă supunere”

Grindeanu a transmis că nu l-a simțit pe Ilie Bolojan ca fiind premierul coaliției, ci mai degrabă al USR. Președintele PSD a menționat că partidul său va rămâne la guvernare doar cu condiția ca acesta să aibă un cuvânt de spus.

„E premierul coaliției și de aceea fac aceste precizări pentru a spune că, în aceste luni, nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL.

Stabilitatea există fiincă PSD a înțeles în vara anului trecut să intre în coaliție și a ales responsabilitatea, în locul opoziției, una mai simplă pentru noi.

Am ales stabilitatea într-un moment complicat. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva să avem această atuitudine, șe înșală. Suntem la guvernare atâta timp cât vom avea un cuvânt de spus”, a declarat Sorin Grindeanu.

De altfel, Grindeanu a anunțat că, la 8 luni de la guvernare, PSD va face o consultare internă în urma căreia se va decide dacă partidul său va mai continua această coaliție.

”Noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm această coaliție. Nu avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare? Am anunțat în decembrie că vom face aceste consultări interne.

Odată cu bugetul, vom da un vot în care vom alege ce facem. Bugetul nu e un simplu tabel cu cifre, cheltuieli. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Nu poate fi doar de pe zona pe dreapta. Trebuie să ai și viziunile de stânga, ale PSD. Va exista buget votat în Parlament ori cu propuneri de la PSD, ori nu va fi votat”, a spus Sorin Grindeanu.

