Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă"

Ruxandra Radulescu
26 feb. 2026, 17:43, Știri politice

Traian Băsescu, fostul președinte al României, a declarat la DIGI 24 că măsurile impuse de Bolojan, ce implică concedieri în masă, nu înseamnă reformă. 

„Nu le spun reforme, e greu de convins că ce se face se numește reformă. Discutăm de niște ajustări care au ca obiectiv să restabilească deficitul bugetar al României.

Sunt convins că o reformă administrativă a României ar genera economii extraordinare în costurile guvernamentale. Să faci niște reduceri de personal nu este reformă”, a declarat Traian Băsescu.

Ilie Bolojan a adoptat marți, 24 februarie, reforma administrației, care va duce la desființarea a aproximativ 45.600 de posturi și scăderea cheltuielilor cu personalul cu peste 1,6 miliarde de lei în 2026, respectiv cu mai mult de 3 miliarde de lei în 2027. Printre măsurile incluse se numără diminuarea cu 25% a schemelor de personal din cadrul instituțiilor prefectului, reevaluarea normativelor pentru poliția locală și reducerea numărului de consilieri din cabinetele demnitarilor.

Vor fi modificate normele de încadrare pentru poliția locală, raportul urmând să fie ajustat de la un post la 1.000 de locuitori la un post la 1.200 de locuitori. De asemenea, și în cazul serviciilor de pază se schimbă standardul, de la un angajat la 5.000 de locuitori la unul la 6.500 de locuitori.

Totodată, UAT-urile cu mai puțin de 4.500 de locuitori vor putea organiza poliția locală doar dacă își acoperă integral cheltuielile de funcționare din venituri proprii, iar schema de personal nu va putea depăși trei posturi.

