(P) Samsung S25: Recenzii despre cel mai așteptat telefon al anului

Întreaga serie de telefoane S25 vine cu surprize, dar astăzi vorbim despre noul smartphone Samsung Galaxy S25, un model foarte așteptat de iubitorii de telefoane Android. Vom trece în revistă câteva impresii despre construcție, camere foto, performanțe și vom vedea dacă există diferențe vizibile între S25 și generațiile anterioare de telefoane din seria S.

Samsung s25 recenzii: impresii despre sectorul foto Samsung Galaxy S25

Ce noutăți aduce telefonul Samsung s25 și care sunt specificațiile sale? La o primă atingere, faptul că este cu 0,4 mm mai subțire decât Samsung Galaxy S24 și cu 5 g mai ușor decât acesta se simte pentru un utilizator atent care a avut sau încă are modelul din generația anterioară.

Utilizarea unui smartphone cu o înălțime sub 147 mm și o greutate de doar 162 de grame este o adevărată plăcere. Am putea spune că e o experiență unică într-o mare de smartphone-uri mari care cântăresc majoritatea în jur de 230 de grame, deci aproape cu o treime mai mult.

Și fără să stăm prea mult pe gânduri, trecem la sectorul foto, un sector de interes pentru multă lume. Când cumperi un smartphone, mai ales unul high-end, te aștepți să deții un telefon care să-ți permită să faci fotografii incredibile, întotdeauna mai bune decât cele ale generației anterioare. De multe ori, ceea ce îți dorești este o reîmprospătare a hardware-ului, adică: senzori noi, obiective noi, mai mulți megapixeli, sisteme de focalizare mai bune, mai multe obiective cu zoom etc.

Ei bine, acest Samsung s25 nu aduce nimic din toate acestea. Are aceeași cameră ultrawide de la Galaxy S20 și aceeași cameră principală, mai mult sau mai puțin, și teleobiectivul de la Galaxy S22. Pe hârtie, avem hardware de gamă medie. De fapt, unele telefoane din gama medie au teleobiective sau camere principale mai bune.

Ceea ce Samsung îmbunătățește cu fiecare generație este, însă, software-ul de fotografiere. Generație după generație, au fost aduse diverse îmbunătățiri. Dacă folosești fișierul JPEG standard al camerei, nu te poți aștepta la rezultate incredibile. Fotografiile vor fi mulțumitoare, bune, dar poate la același nivel cu cele obișnuite cu Xiaomi 14 Ultra cu patru camere și senzori incredibili.

Totuși, camerele se pot ridica la nivelul așteptărilor, dar pentru a te putea bucura de ele mai maximum, trebuie să descarci Expert RAW, aplicația oficială Samsung pentru Fotografie Profesională. Interfața grafică este ceva mai bogată în funcții și îți va permite să fotografiezi atât în ​​JPEG, cât și în RAW, dar cu o diferență uriașă față de aplicația standard.

Compartimentul foto are la bază un senzor principal de 50MP, GN3 1/1.56″ cu lentile cu diafragmă f/1.8, un senzor de 10MP pentru teleobiectivul 3X, 3K1 1/3.94″ cu lentile f/2.4. În final, un ultrawide de 12MP cu IMX564 de dimensiune 1/2.55″ și diafragmă focală a lentilelor f/2.2, fără autofocus. Camera selfie este de 12MP, dimensiune 1/3.2″, lentile f/2.2 și autofocus.

Samsung s25: recenzii despre display și performanțe

Samsung s25 are un display LTPO AMOLED 2X de 6.2 inch cu rată de reîmprospătare dinamică de până la 120Hz și support HDR10+. Rezoluția este de 2340 x 1080 pixeli, iar luminozitatea maximă atinge 2600 niți. În utilizarea zilnică, obținem puțin sub 1400 de niți, ceea ce este încă foarte bine.

Și chiar dacă PWM Dimming nu este deosebit de rafinat, avem un display frumos, ideal pentru utilizare zilnică. Touch-ul este foarte receptiv și poate fi amplificat în jocurile video. Cât despre deblocarea smartphone-ului, pentru a debloca Samsung Galaxy S25 poți folosi camera selfie, pentru recunoaștere facială 2D, sau excelentul senzor ultrasonic de recunoaștere a amprentelor.

Singura problemă: senzorul este reactiv, rapid, ocupă o suprafață mare, funcționează bine chiar și noaptea, dar atenție la folii și protecții! Unele dintre ele ar putea afecta senzorul de recunoaștere, dar nu toate! Bine ar fi să fie aplicate de un profesionist, pentru a evita orice problemă de acest fel.

Performanțele sunt foarte bune. În acest sens, avem un Snapdragon 8 Elite, o versiune optimizată și mai puternică, cu frecvențe de procesor mai mari decât cele standard. Ca Samsung s25 să poată suporta totul, mai are și 12GB de RAM LPDDR5x și 128GB de stocare UFS 3.1 sau 256/512GB, dar UFS 4.0 în acest caz.

Acest nou Snapdragon 8 Elite se descurcă mai bine decât procesoarele Snapdragon 8 Gen 2 și Exynos 2400. Asta pentru că noul nod N3E este perfect pentru utilizare în standby, unde consumă puțin sau deloc.

Temperaturile sunt gestionate foarte bine. Datorită modului în care este gestionat SoC-ul, de îndată ce se apropie limitarea de ritm, frecvențele sunt reduse brusc.

Samsung s25: funcții, inteligență artificială și baterie

O nouă funcție adăugat telefonului Samsung s25 permite deschiderea setărilor și căutarea liberă a ceea ce dorești, în timp ce lași inteligența artificială să intuiască ceea ce cauți. Datorită acestei noi funcții, tot ce trebuie să faci este să scrii într-un mod foarte uman „Aș dori să resetez telefonul” și voila, ți se va sugera submeniul corect. Nu-ți amintești unde vezi cât spațiu de stocare mai ai? Scrie „câtă memorie am?” și vei găsi unde trebuie să cauți.

Notificările au fost, de asemenea, complet revizuite și optimizate, separate de pagina dedicată. Pictogramele și pagina principală nu au fost modificate, dar datorită suitei de aplicații Good Lock poți personaliza în profunzime sistemul.

Au fost introduse și alte două noi funcții, Now Brief și Now Bar. Now Brief oferă un rezumat al zilei și ar trebui să sugereze acțiuni, în timp ce Now Bar afișează informații utile pe ecranul de blocare, cam ca insula dinamică a Apple.

Samsung Galaxy S25 va fi actualizat timp de 7 ani la fel ca generația anterioară și este disponibil spre vânzare cu Android 15 și OneUI 7.0. În ceea ce privește bateria, avem o baterie de 4.000 mAh, iar încărcarea cu fir nu s-a îmbunătățit, din păcate, rămânând fixă ​​la 25W.

Încărcarea wireless a Samsung s25, pe de altă parte, este îmbogățită cu standardul Qi2, ceea ce este mult mai bine decât ce am văzut pe generațiile anterioare.

Sursă foto – samsung.com