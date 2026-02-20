Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia, la o adâncime de 127 de metri. Cercetătorii susțin că apa din lacul termal are o temperatură de 26 de grade Celsius, iar acesta poartă denumirea de „Lacul Neuron”.

Cercetătorii au aflat că „Lacul Neuron”, așa cum este denumit acest lac termal subteran, se află în zona de graniță ce desparte Albania de Grecia. Lacul termal se găsește la o adâncime de 127 de metri, în Peștera Atmos, iar apa din lac are o temperatură constantă de 26 de grade Celsius.

Lac termal subteran care fascinează comunitatea științifică

Datele colectate prin scanare LiDAR și cartografiere sonar indică faptul că lacul are 42 de metri lățime și 138 de metri lungime. Se găsesc circa 8.335 de metri cubi de apă caldă, bogată în minerale. Cercetătorii vorbesc despre un sistem geotermal rar care a fost format prin speleogeneză cu acid sulfuric, arată Ecoticias.com. Temperatura aerului în peșteri variază între 15 și 29 de grade Celsius.

În cazul izvoarelor din zona Vromoner, se eliberează circa 200 de litri de apă pe secundă.

„Apa se mișcă mai repede decât te-ai aștepta. Ai putea presupune că apa termală de adâncime se ridică încet. Însă experimentele cu trasare a coloranților arată că sistemul se comportă mai mult ca o rețea de conducte extrem de conectată.

Un articol din 2026 din International Journal of Speleology descrie testele cu trasoare din peștera cu acid sulfuric și raportează că vitezele de curgere a apei din sistemul Vromoner pot ajunge până la aproximativ 30 de kilometri pe zi”, arată sursa citată.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ