Prima pagină » Turism » Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

20 feb. 2026, 14:35, Turism
Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia, la o adâncime de 127 de metri. Cercetătorii susțin că apa din lacul termal are o temperatură de 26 de grade Celsius, iar acesta poartă denumirea de „Lacul Neuron”.

Cercetătorii au aflat că „Lacul Neuron”, așa cum este denumit acest lac termal subteran, se află în zona de graniță ce desparte Albania de Grecia. Lacul termal se găsește la o adâncime de 127 de metri, în Peștera Atmos, iar apa din lac are o temperatură constantă de 26 de grade Celsius.

Lac termal subteran care fascinează comunitatea științifică

Datele colectate prin scanare LiDAR și cartografiere sonar indică faptul că lacul are 42 de metri lățime și 138 de metri lungime. Se găsesc circa 8.335 de metri cubi de apă caldă, bogată în minerale. Cercetătorii vorbesc despre un sistem geotermal rar care a fost format prin speleogeneză cu acid sulfuric, arată Ecoticias.com. Temperatura aerului în peșteri variază între 15 și 29 de grade Celsius.

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia. Se află la 127 de metri adâncime, iar apa are o temperatură de 26°C

Un lac termal subteran a fost descoperit între Albania și Grecia / foto: Shutterstock – imaginea are rol pur ilustrativ

În cazul izvoarelor din zona Vromoner, se eliberează circa 200 de litri de apă pe secundă.

„Apa se mișcă mai repede decât te-ai aștepta. Ai putea presupune că apa termală de adâncime se ridică încet. Însă experimentele cu trasare a coloranților arată că sistemul se comportă mai mult ca o rețea de conducte extrem de conectată.

Un articol din 2026 din International Journal of Speleology descrie testele cu trasoare din peștera cu acid sulfuric și raportează că vitezele de curgere a apei din sistemul Vromoner pot ajunge până la aproximativ 30 de kilometri pe zi”, arată sursa citată.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

TURISM Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
13:39
Destinația din apropierea României care devine „noua Mallorca”, potrivit experților. Turiștii pot accesa bilete de avion cu 15 euro către locație
GALERIE FOTO Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
11:40, 14 Feb 2026
Cât costă o prăjitură și o cafea la Palatul Versailles, al „Regelui-Soare”, de Sfântul Valentin, în 2026
DESTINAȚII TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
20:36, 13 Feb 2026
TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
TURISM Ce reacție a avut un turist străin când a ajuns în Sibiu și a văzut facilitățile „verzi”. „Cât de idioţi suntem?”
12:48, 12 Feb 2026
Ce reacție a avut un turist străin când a ajuns în Sibiu și a văzut facilitățile „verzi”. „Cât de idioţi suntem?”
TURISM Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București
09:59, 11 Feb 2026
Cum ajung turiștii străini care vizitează România să fie victime ale țepelor șoferilor de ridesharing. Ce a pățit o familie de italieni în București
TURISM Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor
08:28, 11 Feb 2026
Insula europeană în care grupurile mai mari de 40 de persoane vor fi interzise. Schimbări pentru una dintre destinațiile preferate ale românilor
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Click
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
Digi24
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Thomas Wedders, bărbatul cu cel mai mare nas din lume. De ce nu a primit recordul Guinness?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
15:01
Dezvăluiri din presa de peste Prut: 1 din 3 deputați din Republica Moldova declară că primesc alocații pentru copii din România. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
14:49
ROMPREST acuză Primăria S1 de o „denunțare unilaterală a contractului de salubrizare” / Viceprimar: „Este un contract care ajunge la termen”
FLASH NEWS Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
14:40
Dan Dungaciu critică participarea lui Nicuşor Dan la Consiliul de Pace: „O deplasare ratată. O Putere fără soluții”
FLASH NEWS Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
14:28
Câți oameni s-au uitat la Realitatea TV în cele 3 ore de suspendare. Culmea, cu emisia suspendată, Realitatea a fost în top 10. Vezi pe ce loc
FLASH NEWS Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
14:11
Trump vrea un internet fără filtre pentru europeni. Noul site lansat de Washington provoacă îngrijorări la Bruxelles
FLASH NEWS Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”
13:58
Un fost șef al CSM descifrează decizia CCR pe pensiile magistraților: „Foarte multe persoane au înghițit pe nemestecate această manipulare”

Cele mai noi

Trimite acest link pe