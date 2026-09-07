Alternativa pentru Germania (AfD), partidul german de extremă dreapta, a câștigat alegerile din landul Saxonia-Anhalt cu 43,8% din voturi, la un pas de majoritatea absolută. Rezultatul a împărțit guvernul de la Roma. Ministrul de externe Antonio Tajani califică rezultatul drept „o veste teribilă”, în timp ce vicepremierul Matteo Salvini salută victoria și spune că aceasta arată dorința germanilor de schimbare.

Tajani consideră victoria AfD „o veste teribilă”

În Italia, rezultatul alegerilor a provocat reacții diferite chiar în interiorul guvernului.

Ministrul de externe Antonio Tajani, lider al partidului Forza Italia, a avut o reacție fermă. El a descris victoria AfD drept „o veste teribilă”, explicând că partidul german este, în opinia sa, opus valorilor liberale și occidentale susținute de formațiunea pe care o conduce.

„O veste teribilă… deoarece este vorba de o forță politică care se opune valorilor liberale și occidentale pe care le îmbrățișează Forza Italia și sperăm că este o excepție locală”, a relatat Antonio Tajani, potrivit Corriere della Sera.

Salvini felicită partidul de extremă dreapta

În schimb, vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului Liga, a salutat deschis rezultatul obținut de AfD. Salvini i-a felicitat pe liderii partidului german și, în special, pe Alice Weidel, copreședinta AfD.

„Felicitări prietenei mele Alice Weidel și întregului AfD pentru victoria lor în Saxonia-Anhalt! Un succes răsunător, care evidențiază cererea puternică de schimbare, securitate și locuri de muncă. În fața celor din stânga care au alimentat temeri și scenarii catastrofale. Frică? Teroare? Pericol? Nu, se numește democrație. O altă Europă este posibilă”, a declarat vicepremierul Matteo Salvini.

Premierul Giorgia Meloni nu a făcut, deocamdată, niciun comentariu public privind victoria AfD în Saxonia-Anhalt.