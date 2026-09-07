Prima pagină » Actualitate » Statul Major General de la Kiev susține că Rusia a pierdut aproape 1,5 milioane de militari în Ucraina de la începutul războiului

Statul Major General de la Kiev susține că Rusia a pierdut aproape 1,5 milioane de militari în Ucraina de la începutul războiului

Nicolae Oprea
Statul Major General de la Kiev susține că Rusia a pierdut aproape 1,5 milioane de militari în Ucraina de la începutul războiului
Galerie Foto 7
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rusia a pierdut 1.497.980 de militari în Ucraina de la începutul invaziei, din data de 24 februarie 2022, a anunțat, luni, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. 

Conform raportului, Rusia ar fi pierdut, de asemenea, 12.332 de tancuri, 25.284 de vehicule blindate de luptă, 145.026 de vehicule și cisterne de combustibil, 49.311 sisteme de artilerie, 2.103 sisteme de lansare multiplă a rachetelor, 1.609 sisteme de apărare aeriană, 441 de avioane, 355 de elicoptere, 2.516 sisteme terestre fără pilot, 502.717 drone aeriene, 35 de nave și ambarcațiuni, precum și două submarine”, notează kyivindependent.com.

Statul Major al Ucrainei nu a dezvăluit însă care sunt propriile  pierderi suferite în timpul invaziei, invocând faptul că aceste informații sunt „secret operațional”.

Războiul din Ucraina a intrat luni 7 septembrie 2026, în a 1656-a zi.

Emisarii lui Trump, turneu pentru negocieri de pace

Un avion special provenind din Statele Unite a aterizat, sâmbătă, la Moscova, transportându-I pe emisarii speciali ai lui Donald Trump. Jared Kushner și Steve Witkoff s-au întâlnit cu președintele Vladimir Putin pentru a relansa negocierile de pace din Ucraina.

Bancherul rus Kirill Dmitriev i-a așteptat pe americani la aeroport. El a declarat pentru Reuters că a rămas în contact cu negociatorii americani în timpul unei pauze în cadrul vizitelor lor în Rusia și a participat la toate întâlnirile lor anterioare cu Vladimir Putin. De asemenea, el a jucat un rol în negocierea derogărilor de la sancțiunile SUA pentru petrolul rusesc din acest an, amintește agenția de presă britanică.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Cine va fi următorul James Bond? Iată cine l-ar putea înlocui pe Daniel Craig
Digi24
Care ar putea fi următoarea țară atacată de Putin: România, vizată direct. Republica Moldova, una dintre ținte (Atlantic Council)
Cancan.ro
Radu Mazăre și Andreea Popescu, weekend împreună la Mamaia. În ce ipostază i-am surprins: 'Mai bine mai târziu decât niciodată'
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Harta autostrăzilor din România, după două decenii de șantiere: „Lumea se obișnuiește repede cu binele”
Mediafax
Unde investim în imobiliare în 2026? Avantajele urbanismului integrat
Click
ANAF vinde o vilă cu etaj la doar 25.800 de euro. De ce nu se înghesuie nimeni să o cumpere
Digi24
Susan Sarandon, blocată la Hollywood din cauza activismului pro-Palestina: Chiar şi recent mi s-au refuzat roluri în filme
Cancan.ro
Tatăl lui Șerban Huidu, părăsit de soție pentru un fost pușcăriaș: 'Am fost un prost!'
Ce se întâmplă doctore
Corina Bud a pozat nud și a pus fotografia pe internet. Cum arată artista la 46 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Niciunul dintre noile radare fixe nu poate fi folosit pentru a aplica amenzi. CNAIR: „Apelăm la bunul-simț al șoferilor”
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vezi că Maria ta e cu Gheorghe în porumb!
Descopera.ro
Oamenii de știință încearcă să afle ce este paralizia cerebrală, de fapt
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
COMUNICAT PIB Group își continuă creșterea în Europa de Est, finalizând o achiziție majoră pe segmentul de brokeraj specializat din România
12:33
PIB Group își continuă creșterea în Europa de Est, finalizând o achiziție majoră pe segmentul de brokeraj specializat din România
FLASH NEWS Reacții împărțite în Italia după victoria AfD. Vicepremierul salută rezultatul, în timp ce ministrul de Externe spune că este „o veste groaznică”
12:29
Reacții împărțite în Italia după victoria AfD. Vicepremierul salută rezultatul, în timp ce ministrul de Externe spune că este „o veste groaznică”
ANUNȚ Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul
12:22
Nuclearelectrica face angajări la Centrala de la Cernavodă. Care sunt cerințele pentru candidați și când expiră anunțul
VIRAL „Trump e acum brunet?” Apariția șefului de la Casa Albă care a aprins internetul: și-a schimbat președintele SUA look-ul?
12:06
„Trump e acum brunet?” Apariția șefului de la Casa Albă care a aprins internetul: și-a schimbat președintele SUA look-ul?
ALERTĂ Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, mesaj tranșant pentru USR: „Nu vă este rușine să mințiți? Voi ați cerut blocarea banilor din PNRR”
11:43
Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății, mesaj tranșant pentru USR: „Nu vă este rușine să mințiți? Voi ați cerut blocarea banilor din PNRR”
VIDEO Ion Cristoiu: Germania – O lecție istorică din care nu se va învăța nimic în Europa și, evident, în România
11:43
Ion Cristoiu: Germania – O lecție istorică din care nu se va învăța nimic în Europa și, evident, în România

Cele mai noi

Trimite acest link pe