Președintele României a testat cunoștințele elevilor în prima zi de școală. Nicușor Dan a fost prezent luni, 7 septembrie, în deschiderea noului an școlar, la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași. Odată încheiate ceremoniile, șeful statului a făcut declarații de presă. Întrebat cu ce problemă de matematică i-a testat pe elevii școlii pe care a vizitat-o, Nicușor Dan nu s-a ferit să ofere răspunsul.

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Cu ce problemă de matematică i-a provocat Nicușor Dan pe elevii din comuna Curcani, județul Călărași

Prezent la ceremonia de deschidere a noului an școlar, președintele României – fost medaliat cu aur la Olimpiada Internațională de Matematică, în 1987 și 1988 – nu s-a ferit să testeze abilitățile elevilor. Mai mult în joacă, Nicușor Dan le-a cerut elevilor care încă nu au învățat tabla înmulțirii sau a împărțirii să rezolve un calcul simplu.

„I-am testat cu 6 împărțit la 2 pe cei care urmează să învețe anul ăsta înmulțirea și împărțirea”, a transmis Nicușor Dan.

Nicușor Dan refuză să răspundă la întrebarea despre desemnarea noului premier, după ce a spus săptămâna trecută că va face anunțul „în zilele următoare”

Deși le-a cerut jurnaliștilor să îi adreseze doar întrebări legate de educația din România, Nicușor Dan a fost întrebat când va anunța numele noului candidat la funcția de șef al Guvernului, în contextul în care a declarat, joi, 3 septembrie, că acesta va fi anunțat „în zilele următoare”. Președintele a refuzat să răspundă.

„E o întrebare politică”, a spus Nicușor Dan, întrebat despre momentul când va anunța numele noului candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Realitatea este că educația din România nu a avut, ani de zile, finanțarea corespunzătoare”

„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți. Oricâte discursuri am face, realitatea este că educația din România nu avut, ani de zile, finanțarea corespunzătoare. Meseria de profesor nu este atractivă în România. Asta mi-au spus și profesorii cu care am discutat aici.

Părintele crede că își educă mai bine copilul. Mulțumim cadrelor didactice pentru că îi ajută pe elevi să valorizeze școala, să înțeleagă că, pentru a avea succes în carieră și în viața lor personală, e important ce învață când sunt la școală.

Am ales să vin la școala din Curcani, județul Călărași, pentru că este un exemplu de cum reacționează un colectiv responsabil față de comunitatea pe care o are. Avem o școală care a reușit să reducă, în mode semnificativ, abandonul școlar”, a mai declarat Nicușor Dan.