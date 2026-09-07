Nicușor Dan, năpădit de amintiri în vizita făcută la începutul anului școlar: “Mă ținea mama de mână”

Președintele Nicușor Dan își amintește de prima zi de școală, de faptul că a schimbat clădirile unde funcționau grădinița și școala, care se aflau la aproape 300 de metri distanță una față de cealaltă și de faptul că a pășit în curte de mână cu mama sa. De asemenea, el și-a amintit și de colegul de bancă din clasa întâi. Declarațiile au fost făcute, astăzi, la finalul unei vizite la Școala Gimnazială din comuna Curcani.

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„Îmi aduc aminte pentru că am schimbat clădirea, de la grădiniță la școală, 300 de metri, o distanță absolut normală, prima oară când intram în curtea aia, mă ținea mama de mână, mi-am ales colegul de bancă, îmi aduc bine aminte”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă își mai amintește de prima zi de școală.