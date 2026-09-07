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Trucul ieftin care poate crește eficiența caloriferelor. Costă doar 20 de lei

Trucul ieftin care poate crește eficiența caloriferelor. Costă doar 20 de lei
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Înainte de pornirea încălzirii, caloriferele trebuie să fie verificate și curățate pentru a funcționa eficient. O soluție ieftină care poate crește eficiența caloriferelor este montarea unei folii reflectorizante pe peretele din spatele acestora, mai ales în cazul celor aflați pe pereți exteriori.

În cazul caloriferelor montate pe pereți exteriori, o parte din căldură se poate pierde prin perete. Foliile și panourile reflectorizante reduc aceste pierderi, iar variantele simple costă în jur de 20 de lei și se găsesc în magazinele de bricolaj.

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Trucul ieftin care poate crește eficiența caloriferelor. Costă doar 20 de lei

Trucul ieftin care poate crește eficiența caloriferelor. Sursă foto: Shutterstock

Folia se taie în funcție de dimensiunea caloriferului și se montează pe peretele din spatele acestuia, cu partea reflectorizantă spre cameră. Soluția poate fi eficientă mai ales în locuințele slab izolate și la caloriferele montate pe pereți exteriori, arată Stiripesurse.ro.

Înainte de pornirea încălzirii, caloriferele trebuie să fie verificate pentru a vedea dacă au acumulat aer. Un semn este atunci când partea de jos este caldă, iar cea de sus rămâne rece. Zgomotele din calorifer pot indica, de asemenea, aer în instalație.  În cazul în care caloriferul are aer în instalație, acesta poate fi aerisit cu o cheie specială. Supapa se deschide pentru evacuarea aerului și se închide când începe să curgă apă constant.

În cazul sistemelor de încălzire centralizată ori în cazul în care nu sunteți sigur cum se efectuează aerisirea, este recomandat să apelați la un specialist.

Cum poate fi blocată circulația aerului cald în casă

Curățarea doar a exteriorului caloriferului nu este suficientă. Praful și impuritățile care se acumulează în plăcile cu nervuri pot reduce circulația aerului cald. Caloriferul trebuie curățat temeinic, atunci când este rece.

Mobilierul sau perdelele groase din fața caloriferului pot bloca circulația aerului cald. Este recomandat să păstrați spațiul liber în jurul radiatorului. Astfel, căldura se distribuie mai eficient în cameră. În acest sens, verificarea caloriferelor înainte de sezonul rece poate ajuta la depistarea din timp a problemelor. Aerisirea, curățarea, eliberarea spațiului din jur și montarea unei folii reflectorizante pot îmbunătăți eficiența încălzirii.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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