EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Derby pierdut cu Dinamo, arbitraj dezastruos și antrenor nedorit! Comentăm cu Gabriel Enache

Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport .

Roș-albaștrii au pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, după un meci cu de toate. Arbitrul Istvan Kovacs a făcut partida praf, după ce a luat câteva decizii controversate. Invitatul de astăzi este Gabriel Enache, fost fotbalist cu 9 derby-uri jucate contra lui Dinamo.

Discutăm la EXCLUSIV FCSB despre momentele care au decis derby-ul, analizăm fazele delicate și discursul antrenorului Marius Baciu de la finalul partidei.

Tehnicianul a fost la un pas de a fi demis de Gigi Becali, însă Peluza Nord a fost cea care l-a salvat pe Baciu, după discuția avută cu patronul roș-albaștrilor. Ultrașii n-au fost de acord ca în locul lui Baciu să fie adus Ianis Zicu.

Și situația lui Octavian Popescu este delicată. Marius Șumudică îl vrea la CFR Cluj, iar Gigi Becali n-ar spune nu unei mutări.

Discutăm cu Gabriel Enache, fostul câștigător al Cupei Ligii cu FCSB în sezonul 2015-2016, de la ora 16:45, la EXCLUSIV FCSB. În studio va fi prezent și Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook . Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul FCSB.