Președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, a ajuns în Franța pentru o vizită de stat și a fost întâmpinat de președintele Emmanuel Macron. Cei doi lideri coprezidează Lumière Summit, o reuniune internațională dedicată viitorului cinematografiei și industriei video.

Macron și Lee Jae-myung, împreună la Lumière Summit

Lee Jae-myung și Emmanuel Macron participă pe 7 septembrie la Lumière Summit, organizat în Saint-Paul-de-Vence, în sudul Franței.

Evenimentul reunește aproximativ 200 de reprezentanți ai industriei cinematografice, televiziunii, platformelor video și industriei jocurilor, alături de politicieni, oficiali și personalități din lumea culturii din aproximativ 30 de țări.

Macron a anunțat sosirea omologului său sud-coreean într-un mesaj publicat pe X.

„Președintele Lee Jae-myung, bun venit la Saint-Cloud Defense. Lumière Summit, pregătiți de acțiune”, a scris Macron.

Coreea de Sud și Franța vor să investească în producția video

Unul dintre principalele proiecte anunțate la summit este o inițiativă comună prin care Coreea de Sud și Franța intenționează să investească fiecare câte 500 de milioane de euro în industria video, începând din 2027, pe o perioadă de cinci ani, potrivit SBS News.

Scopul este sprijinirea producătorilor locali și dezvoltarea unor proiecte comune între companiile din cele două țări. Inițiativa ar putea fi extinsă ulterior și către alte state.

Autoritățile sud-coreene susțin că proiectul ar putea aduce investiții noi în industria locală de film și conținut video și ar putea ajuta producțiile sud-coreene să se extindă pe piețele internaționale.

Netflix, Disney și Sony, printre companiile implicate

Lee Jae-myung urmează să aibă și întâlniri cu reprezentanți ai unor mari companii internaționale din industria de divertisment.

La discuții sunt așteptați reprezentanți ai unor companii precum Netflix, Disney, Sony și NBCUniversal, precum și ai unor grupuri sud-coreene importante, printre care CJ ENM și Naver.

Președintele sud-coreean va încerca să atragă în continuare investiții în producția de conținut din Coreea de Sud. Potrivit administrației de la Seul, companiile membre ale Motion Picture Association investesc deja anual peste un trilion de woni în producțiile sud-coreene.

Lee urmează, de asemenea, să se întâlnească cu regizori și actori sud-coreeni prezenți la summit, printre care regizorii Lee Chang-dong și Jung Ju-ri și actorii Sul Kyung-gu și Jeon Do-yeon.

Vizita are și o miză economică și strategică

Vizita lui Lee în Franța nu se limitează la domeniul cinematografiei. Președintele sud-coreean va avea întâlniri cu Emmanuel Macron și cu reprezentanți ai aproximativ 20 de companii sud-coreene și franceze.

Pe agenda discuțiilor se află cooperarea în domenii precum securitatea, economia, inteligența artificială, industria aerospațială și biotehnologia, potrivit agenției de presă Yonhap News.

Seulul consideră vizita o oportunitate de consolidare a relațiilor cu Franța și cu Europa. Relațiile dintre Coreea de Sud și Franța au fost ridicate la nivelul unui „parteneriat strategic” în timpul vizitei lui Macron la Seul, în aprilie.

După reuniunile de la Lumière Summit, Lee Jae-myung va continua vizita de stat la Paris. Pe 9 septembrie, el urmează să se întâlnească și cu președinta Adunării Naționale a Franței, Yaël Braun-Pivet, precum și cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann.