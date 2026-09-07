Rusia și Coreea de Nord au inaugurat luni primul pod rutier care leagă cele două țări, peste râul Tumen. Evenimentul reprezintă un nou semnal al consolidării parteneriatului strategic dintre Moscova și Phenian.

Noua legătură rutieră este amplasată în apropierea istoricului „Pod al Prieteniei”. Este vorba de o structură exclusiv feroviară dată în folosință în anul 1959, la scurt timp după încheierea Războiului din Coreea, relatează agenția TASS, citată de Reuters

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Podul va face legătura cu sistemul rusesc de autostrăzi

Până la inaugurarea de luni, 7 septembrie, cele două capitale, Moscova și Phenian, dispuneau doar de conexiuni aeriene și feroviare directe. Podul rutier adaugă o cale terestră suplimentară pentru transport și mobilitate. Acesta are o lungime de 850 de metri și va face legătura cu sistemul rusesc de autostrăzi.

Premierul rus, Mihail Mișustin, a afirmat că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va contribui la dezvoltarea cooperării dintre cele două state.

„Sunt convins că extinderea infrastructurii de transport transfrontalier va oferi un impuls puternic dezvoltării în continuare a cooperării comerciale, economice, științifice, tehnologice și culturale”, a declarat șeful guvernului de la Moscova, la ceremonia de inaugurare a obiectivului.

Parteneriatul dintre Phenian și Moscova s-a aprofundat în ultimii ani

Proiectul noului pod rutier era discutat de mai mulți ani. Lucrările de construcție au început în aprilie anul trecut. Realizarea importantului obiectiv de infrastructură a fost convenită în timpul vizitei președintelui Vladimir Putin în Coreea de Nord, în anul 2024.

Parteneriatul dintre Phenian și Moscova s-a aprofundat considerabil în ultimii ani. Coreea de Nord a devenit un furnizor cheie de muniție și rachete pentru Rusia. Țara comunistă sprijină inclusiv cu militari efortul Kremlinului în Războiul din Ucraina. Așa cum se știe, Rusia lui Putin nu poate recruta suficienți soldați pentru războiul din Ucraina. La rândul său, Moscova oferă Phenianului sprijin tehnic și diverse componente militare.