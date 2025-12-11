Prima pagină » Actualitate » Gestul aparent banal pe care mulți români îl fac imediat cum intră în casă. Aduce un fals sentiment de protecție

11 dec. 2025, 17:27, Actualitate
Obiceiul comun de a lăsa cheia în ușă este considerat de mulți o măsură de siguranță suplimentară, însă poate crea un fals sentiment de protecție. Practica aparent inofensivă poate să ducă la o serie de complicații neașteptate.

De la problemele tehnice, dar și posibilitatea de a rămâne blocat afară, până la întârzieri în situații de urgență, obiceiul acesta banal se poate transforma într-o sursă suplimentară de risc.

Multe persoane cred că lăsând cheia în ușă previn intrarea hoților. Cu toate acestea, sursele citate de Blic indică faptul că acest lucru nu reprezintă niciun obstacol pentru infractori. Hoții pot să ocolească ușor o cheie care este lăsată pe interiorul ușii, fie sparg cilindrii, prin tehnici speciale de forțare ori prin metoda „bumping”.

Acest obicei, se pare, este mai riscant decât pare. În cazul în care cheia rămâne blocată în broască, deblocarea din afară poate să devină o problemă, mai ales dacă este o ușă care se blochează automat. Cineva se poate bloca accidental afară, iar asta poate fi costisitor.

Lucrurile devin mult mai serioase în cazul unei situații de urgență. Dacă ambulanța ori pompierii trebuie să intre rapid, o cheie care blochează broasca din interior poate să întârzie intervenția. În cele din urmă, ușa va fi oricum forțată, după cum a explicat Pascal Wenzel de la poliția Aargau pentru portalul 20 Minuten, dar orice întârziere poate avea consecințe.

Spargerea locuințelor a devenit un obicei cotidian, inclusiv la noi în țară. Anual sunt date zeci de mii de spargeri de locuințe, iar hoții au devenit tot mai inventivi și reușesc să pătrundă foarte ușor în casele care sunt dotate chiar și cu sisteme de alarmă performante.

