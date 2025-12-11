Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”

Lavinia Betea: „Generalul Militaru, conspirator între urmăriri secrete și un destin neînțeles”

Serdaru Mihaela
11 dec. 2025, 18:17, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Lavinia Betea, istoric și jurnalist specializat în perioada comunistă, a discutat în emisiunea „Ai aflat?” cu Ionuț Cristache din 11 decembrie 2025 despre figuri controversate legate de Revoluția din 1989, inclusiv militarul Costel și conexiunile sale cu dosarul „Corbii”.  Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache

Lavinia Betea a subliniat că un ofițer cu studii în URSS,  pe nume Costea a fost implicat în anchete sensibile și eliberat din funcții în anii ’70-’80, alături de alte personalități precum Ion Iliescu, fiind degradat și încarcerat ulterior.

„Avem Militaru Costea, pe cei pe care îi cunoaștem, grupul Militaru Costea. Costea este un personaj foarte interesant, studii în URSS ambii. Sunt în acel dosar „Corbii 1, Corbii 2 “pentru care sunt uciși, Vă amintiți povestea de la Revoluție cu maiorul Trosca chemat anume, ciuruit tot acel echipaj de la Usla”  spune istoricul Betea.

Costea este descris ca agent suspect, eliberat în 1970 ca simplu soldat și încarcerat în anii ’80, posibil în aceeași celulă cu Sorin Ovidiu Vântu pentru fapte penale.

„Militaru fusese și el agent grup considerat, dar este eliberat împreună cu Iliescu în 84 din din funcția din CC. Costea în schimb este eliberat în 70, degradat ca simplu soldat și în anii 80 a fost încarcerat. Se spune că a fost în aceleași celulă cu Sorin Ovidiu Vântu, ambii pe considerente de fapte penale” , conchide Lavinia Betea

