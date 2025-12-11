Prima pagină » Știri politice » George Simion: „Guvernul din Bulgaria a căzut. Guvernul din România poate cădea luni, la moțiunea de cenzură”

Ruxandra Radulescu
11 dec. 2025, 18:08, Știri politice
Liderul AUR, George Simion, a declarat că guvernul din România poate fi demis, așa cum și șeful Executivului din Bulgaria a fost nevoit să-și dea demisia, în urma protestelor masive. Simion a făcut un apel la Partidul Social Democrat să voteze moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, luni 15 decembrie, în plenul Parlamentului. 

„Guvernul în Bulgaria a căzut după proteste stradale masive serioase, hotărâte. Guvernul în România poate cădea luni, în urma unei moțiuni de cenzură, dacă PSD-ul nu îi mai ține în brațe pe cei care au confiscat puterea în stat și dacă nu acceptă noile taxe pe solarii, pe magazin și dacă nu acceptă dezmățul care se întâmplă cu închiderea barajelor”, a transmis Simion.

Liderul suveranist a propus demiterea guvernului și organizarea de noi alegeri. Cu privire la scandalul din sistemul de justiție, Simion a precizat că „justița trebuie lăsată liberă”.

„Cei care vor o justiție corectă, care să nu îi scape pe Vanghelie și pe alții, prin prescripție, trebuie să dea jos acest guvern USR-PSD-PNL-UDMR și trebuie să ajungem la alegeri. Altă cale nu se poate. Altfel au loc doar lupte între ei, între cei care au pus tampila pe Nicușor Dan și care se bat pentru conducerea Serviciilor Secrete și conducerea parchetelor. Și pentru cine decide la comandă să intre la închisoare.

Justiția trebuie lăsată liberă, corectă și funcțională în interesul cetățeanului, nu în interesul unor grupuri care au pus stăpânire pe putere în România și blochează șansa la bunăstare a țării”, a menționat președintele formațiunii.

Simion i-a reproșat lui Bolojan că a „dat pe degeaba” zăcămintele României de gaze naturale și petrol.

„Primul ministru a dat pe degeaba zăcămintele onshore și offshore ale României de gaze naturale și petrol. Le-a dat, normal, către OMV. Protestele trebuie să fie antiguvernamentale și trebuie să producă o schimbare reală. Noi ne facem datoria și depunem moțiunile necesare.

Dacă cei care sunt la putere dau vina pe noi în vreun fel, sunt niște mincinoși grețoși care între 4 și 18 mai au mințit poporul că sunt eu cel mai mare pericol pentru România, care au anulat alegerile pe 6 decembrie și sunt toți mână în mână.

Nu vom ceda să ne băgăm între gașca de la putere coruptă și gașca de la putere vândută intereselor străine și agendei generic numite Soros. Noi rămânem de partea poporului român și dacă protestele vor determina ceva trebuie să determine căderea acestui guvern și alegeri anticipate.

Orice altă miză mică nu vine decât să îl reinstaureze pe Coldea sau să readucă epoca în care oamenii vinovați erau luați din case, încătușați, le erau distruse afacerile, le erau distruse familiile. Dreptate până la capăt înseamnă schimbare a acestui regim care conduce de 35 de ani și a crâdășiilor care sunt între ei. În rest, praf în ochi”, a conchis Simion.

Cele mai noi