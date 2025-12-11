Zilele libere care ar putea să dispară din calendarul oficial al anului 2026

Un proiect legislativ care se află în discuție poate să reducă semnificativ numărul sărbătorilor legale nelucrătoare din România.

Dacă această propunere va fi adoptată, românii pot să rămână fără șase dintre zilele libere actuale, iar lista de sărbători recunoscute oficial s-ar putea micșora și afectează atât salariații, cât și planificările de concediu.

Zilele libere care ar putea să dispară din calendarul oficial

Potrivit documentului, cele șase sărbători legale care ar urma să fie eliminate din calendar sunt parte din pachetul de 17 zile libere ce constituie în prezent norma anuală pentru angajații români.

Proiectul prevede, de asemenea, și introducerea unei noi zile libere – Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, marcată pe 4 februarie — dar aceasta nu compensează în totalitate pierderile dacă sunt eliminate cele șase sărbători.

De ce a fost propusă reducerea

Argumentul oficial pentru reducerea numărului de sărbători legale este legat de eficientizarea activității economice și creșterea productivității – ideea e că mai puține zile libere reprezintă mai puține întreruperi pentru angajatori. Cei care susțin modificarea invocă presiunile financiare și necesitatea la adaptarea realității economice actuale.

Pentru salariați și sindicate, reducerea zilelor libere reprezintă un recul semnificativ în ceea ce privește echilibrul muncă–viață personală, pentru că sărbătorile oferă momente importante de odihnă, reîncărcare și petrecere a timpului cu familia.

În prezent, calendarul pentru 2026 include 17 zile libere legale — între ele, sărbători precum Boboteaza, Sfântul Ioan Botezătorul, Ziua Unirii Principatelor Române, Rusaliile, Sfântul Andrei sau zilele de sărbătoare creștină de la final de an.

Dacă proiectul de lege va merge mai departe și va fi adoptat, românii ar putea pierde şase dintre aceste libere — ceea ce ar reduce semnificativ oportunitățile de minivacanţe sau de odihnă planificată.

Ce înseamnă această schimbare pentru familie și angajați

Eliminarea zilelor libere ar putea pune presiune suplimentară pe angajați, obligându-i să‑şi regândească planurile de concediu sau să renunțe la tradiții familiale legate de sărbători. Pentru părinți, șomeri ori cei care lucrează în privat, reducerea liberei legale ar putea afecta echilibrul între muncă şi viață personală.

Recomandările autorului: