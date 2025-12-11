„Eroina” Recorder, circ total în ședințele de judecată. Gândul publică în exclusivitate înregistrările cu controversata fostă judecătoare Panioglu care a acuzat „corupția din Justiție” după ce a fost exclusă din magistratură. Avocații, oripilați de urlete : „Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreaga sală de când am venit în acest…Nu se poate așa ceva!”

6 înregistrări intrate în posesia Gândul o prezintă pe judecătoarea Daniela Panioglu conducând diverse ședințe de judecată și vorbind pe un ton ridicat în procese. Înregistrările arată cum judecătoarea se certa cu avocații din dosare, îi amenda, schimba replici controversate pe diverse teme – ședințele instanțelor din cauza țipetelor și replicilor devenind, de multe ori, un vacarm.

În una din înregistrări, judecătoarea amendează chiar și administratorul clădirii Curții de Apel București care în timpul ședinței făcea niște lucrări.

În documentarul Recorder, care a fost folosit de USR pentru a ataca Justiția, Daniela Panioglu este prezentată ca „eroină”, având în vedere că a fost exclusă de mai multe ori din magistratură, a câștigat la ÎCCJ, a revenit în civil și ulterior în iulie 2025 s-a pensionat. Fosta judecătoare i-a trimis o scrisoare deschisă și președintelui României, Nicușor Dan.

După documentarul Recorder, Daniela Panioglu, acum pensionar, a acuzat pe postul Euronews „corupția din Justiție” și a lansat atacuri la adresa unor șefi din Justiție.

Și în documentarul Recorder și ulterior, la Euronews, fostul magistrat a susținut că a fost exclusă din magistratură pentru a i se lua anumite dosare.

„Absolut deloc nu mai am încredere în justiția din România. Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție. Să vă luați orice speranță, abandonați toți, pentru că este un sistem controlat”, a spus fostul magistrat Panioglu la Euronews.

Gândul prezintă înregistrările din sala de judecată, în care ședințele sunt conduse de judecătoarea Panioglu. O parte din ele au fost date astăzi publicității, în conferința de presă a conducerii Curții de Apel București.

Curtea de Apel București a spus că avut de gestionat ani de zile un „judecător agresiv fizic și verbal cu majoritatea colegilor”, a susținut că judecătorul a agresat și un coleg – dându-i cu dosarul în cap, iar în trecut judecătorul a „continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință„.

În replică, judecătoarea Panioglu a răspuns șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare în conferința de presă: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”.

Cele 6 înregistrări cu ședințele de judecată conduse de fostul judecător, Daniela Panioglu, „eroina” Recorder

Înregistrarea 1 : „Dumeavoastră sunteți regizorul acestei înscenări? De ce vorbiți neîntrebat? 5000 de lei amendă…Se găsește un alt temei….”

Judecătoarea Panioglu: „Nu, nu v-am întrebat pe dvs! Am dat cuvântul apărătorului! Îl apărați pe apărător? Îl apărați pe apărătorul părții civile? Îl apărați pe apărător?

Judecătoarea Panioglu: Răspundeți dna avocat, ce își retrage clientul dvs…

Avocat: Și-a retras apelul…

Judecătoarea Panioglu: Își retrage apelul, în acest caz nu își mai poate retrage și plângerea…E corect juridic, este logic dnă avocat?

Avocat:Dar și-a retras și plângerea în fața notarului…

Judecătoarea Panioglu: Dna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept?

Cum doriți? Când se face procedura civilă, în ce an? Vă trimitem la niște cursuri (…)

Avocat: Nu induceți în eroare, vă rog frumos.

Judecătoarea Panioglu: Domnul avocat…

Avocat: Vă rog să îmi dați cuvântul…

Judecătoarea Panioglu: Răspundeți la întrebare dna avocat….

Avocat:Și-a retras plângerea și apelul…

Judecătoarea Panioglu:Nu, ori una, ori alta…

Avocat:Nu doamna președinte, nu se poate să condiționați dvs.

Și-a retras și plângerea și apelul… Se retragere și apelul și plângerea inculpatului. Ce este greu de înțeles? Am făcut cursuri de drept sau am făcut facultăți de drept? (…)

Avocat:Mă opun. Procurorul vorbește cu partea vătămată prin dvs. Vă rog, am și eu drepturi de avocat…

Judecătoarea Panioglu: Amendă judiciară – 2000 de lei pentru dl avocat al inculpatului pentru nerespectarea măsurilor luate de președintele curții.

Pe înregistrări este acuzată o persoană că este „incapabilă juridic” și se vorbește și de testul poligraf.

Judecătoarea Panioglu: „Dumeavoastră sunteți regizorul acestei înscenări? De ce vorbiți neîntrebat? 5000 de lei amendă” (…)

Avocat: „Onorată instanță, onorată instanță, vă rog să dispuneți…vă rog să dispuneți…”

Judecătoarea Panioglu: „Domnule avocat mai vreți o amendă de 5000 de lei? Vă mai dăm să știți…”

Avocat: „Nu, că nu mai puteți…mai mult de 5000 nu se mai poate…”

Judecătoarea Panioglu: „Se găsește un alt temei….”

Înregistrarea 2: Avocat: „Doamna președinte, nu trebuie să țipați la dânsul…”

Judecătoarea Panioglu: „V-am spus să veniți să vorbiți la microfon și nu mai urlați de unde vreți dvs….”

Avocat: „Doamna președinte, nu trebuie să țipați la dânsul…”

Judecătoarea Panioglu: „Doamna avocat, opriți-vă, opriți-vă!”

Avocat: „Vă recuzăm doamna președinte…Doamnă judecător aveți o atitudine de a țipa la întreagă sală de când am venit în acest…Este prima oară când vin la Curtea de Apel, nu se poate așa ceva…”

Recuzarea se respinge ca inadmisibilă.

Înregistrarea 3: Judecătorul Panioglu amendează chiar și administratorul clădirii Curții de Apel București

Judecătoarea Panioglu: :5000 de lei amendă….Administratorul Curții de Apel București. Președintele de complet a suspendat ședința. Nu își poate desfășura activitatea profesională”.

Înregistrarea 4: „Poftim/ Poftiți…Poftim/ Poftiți”

„Atunci dvs poftiți”

Judecătoarea Panioglu: „Nu cred că ați învățat limba română….”

Judecătoarea Panioglu: „Veți suporta măsurile…”

Înregistrarea 5: „Să vă vedeți de viață așa cum trebuie nu să ajungeți la vârsta asta prin penitenciare…Rămâneți cu apărători din oficiu amândoi, da?”

„Andrei Cristian…

Judecătoarea Panioglu: Eu zic să nu vă mai înhăitați amândoi, da? Și să vă vedeți de viață așa cum trebuie nu să ajungeți la vârsta asta prin penitenciare…

Persoană: Doamne ajută!

Judecătoarea Panioglu: Bine, în pronunțare și motivele de apel până la termenul următor, în martie.

Persoană: Da, vă mulțumim frumos!

Judecătoarea Panioglu: Rămâneți cu apărători din oficiu amândoi, da?

Persoană: Da! Da!

Judecătoarea Panioglu: Sus, sus! Că vorbiți cu instanța! Deci amândoi apărători din oficiu, da?”

Înregistrarea 6: „Haideți că n-avem timp toată ziua și săptămâna viitoare pentru dumneavoastră”/ „Ce mă întrebați, asta vă răspund….”

Judecătoarea Panioglu: „Haideți că n-avem timp toată ziua și săptămâna viitoare pentru dumneavoastră…Lăsați-mă cu…Că ați dat declarații ample…Vreți să mai spuneți ceva în completare?

Persoană: „Ce mă întrebați, asta vă răspund….”

Judecătoarea Panioglu: „Dumneavoastră începeți acum să îmi spuneți cu nu știu ce. Nu suntem aici nici în civil să facem partaj și eu știu altceva, sau tulburarea folosinței…sau altceva. Dumneavoastră n-ați răspuns la întrebare: ați intrat dumneavoastră în încăpere, în service, să vorbiți cu persoana vătămată?”

