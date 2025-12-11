Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho

Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho

11 dec. 2025, 17:05, Sport
Universitatea Craiova - Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho

Universitatea Craiova întâlnește formația cehă Sparta Praga, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Conference League.

Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho

Cinci fotbaliști vor fi absenți pe ”Ion Oblemenco”, în a 5-a rundă din Conference League: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Carlos Mora, Mihnea Rădulescu și Nicușor Bancu.

O victorie ar aduce calificarea în faza următoare a competiției încă dinaintea ultimei runde.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentați, care joacă bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiți să le facem față celor de la Sparta Praga.

Nu mă gândesc la cine e favorită. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține toate cele trei puncte”, a adăugat Coelho.

Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova – Sparta Praga, care va avea loc, joi, în grupa principală, din Conference League.

Jasper Vergoote va fi ajutat de conaţionalii săi Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf. Rezervă va fi Kevin Van Damme, iar în Camera VAR se vor afla Jan Boterberg şi Bert Put.

Ce spun oaspeții cehi

„Întotdeauna se întâmplă ceva când o echipă schimbă antrenorul. Am văzut că au schimbat între două sisteme. Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Jucătorii sunt aceiași. Suntem bine pregătiți atât individual, cât și ca echipă.

Mereu sunt jucători pe care îi găsești interesanți, dar cred că e o echipă bine antrenată, multă calitate individuală. Au niște jucători buni în atac, niște apărători buni, la fel. E o echipă cu o filozofie clară, o echipă agresivă și cu intensitate. Știm că va fi o luptă grea pentru noi”, a spus Brian Priske, antrenorul Spartei, la conferința de presă.

Recomandarea video

Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Fără precedent: Astronomii au surprins două explozii stelare în timp real
ACTUALITATE Cum i-a anticipat Virgil Măgureanu viitorul politic lui Ion Iliescu, în 1979
19:06
Cum i-a anticipat Virgil Măgureanu viitorul politic lui Ion Iliescu, în 1979
EXCLUSIV Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
18:46
Judecătoarea Raluca Moroșanu, care a acuzat că magistrații sunt “terorizați cu acțiuni disciplinare”, era cercetată la Inspecția Judiciară!
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 11 decembrie 2025. Report de peste 1,07 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
18:45
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 11 decembrie 2025. Report de peste 1,07 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
LIVE UPDATE 🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”
18:35
🚨 Zelenski anunţă o nouă întâlnire a Coaliţiei de Voință”. Rutte, avertisment de la Berlin: „Suntem următoarea țintă a Rusiei și suntem deja în pericol”
EXTERNE India oscilează între Occident și Rusia. Cine oferă avantaje mai consistente?
18:34
India oscilează între Occident și Rusia. Cine oferă avantaje mai consistente?

Cele mai noi