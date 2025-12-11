Universitatea Craiova întâlnește formația cehă Sparta Praga, joi, de la ora 19:45, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Conference League.

Partida va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova – Sparta Praga, meci decisiv în Bănie! Cu ce probleme se confruntă Filipe Coelho

Cinci fotbaliști vor fi absenți pe ”Ion Oblemenco”, în a 5-a rundă din Conference League: Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Carlos Mora, Mihnea Rădulescu și Nicușor Bancu.

O victorie ar aduce calificarea în faza următoare a competiției încă dinaintea ultimei runde.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentați, care joacă bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiți să le facem față celor de la Sparta Praga.

Nu mă gândesc la cine e favorită. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obține toate cele trei puncte”, a adăugat Coelho.

Jasper Vergoote, din Belgia, va arbitra partida Universitatea Craiova – Sparta Praga, care va avea loc, joi, în grupa principală, din Conference League.

Jasper Vergoote va fi ajutat de conaţionalii săi Michele Seeldraeyers şi Michael Geerolf. Rezervă va fi Kevin Van Damme, iar în Camera VAR se vor afla Jan Boterberg şi Bert Put.

Ce spun oaspeții cehi

„Întotdeauna se întâmplă ceva când o echipă schimbă antrenorul. Am văzut că au schimbat între două sisteme. Suntem pregătiți pentru orice scenariu. Jucătorii sunt aceiași. Suntem bine pregătiți atât individual, cât și ca echipă.

Mereu sunt jucători pe care îi găsești interesanți, dar cred că e o echipă bine antrenată, multă calitate individuală. Au niște jucători buni în atac, niște apărători buni, la fel. E o echipă cu o filozofie clară, o echipă agresivă și cu intensitate. Știm că va fi o luptă grea pentru noi”, a spus Brian Priske, antrenorul Spartei, la conferința de presă.