Prima pagină » Comunicate de presă » Proiect de lege AUR: limitarea la 30% a popririlor pentru debitorii cu venituri de până la 5.000 de lei, în cazul urmăririlor multiple

Proiect de lege AUR: limitarea la 30% a popririlor pentru debitorii cu venituri de până la 5.000 de lei, în cazul urmăririlor multiple

27 feb. 2026, 12:32, Comunicate de presă
Proiect de lege AUR: limitarea la 30% a popririlor pentru debitorii cu venituri de până la 5.000 de lei, în cazul urmăririlor multiple

Deputatul AUR Lucian Mușat a depus o propunere legislativă pentru completarea art. 729 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, în vederea consolidării protecției debitorilor cu venituri lunare nete de până la 5.000 de lei. Inițiativa prevede reducerea plafonului maxim de reținere la 30% din venitul lunar net în cazul în care există mai multe urmăriri asupra aceleiași sume.

Potrivit inițiatorului, actuala reglementare permite, în cazul urmăririlor multiple, reținerea a până la 50% din venitul lunar net al debitorului, indiferent de nivelul acestuia. „Aplicarea acestei cote în cazul persoanelor cu venituri reduse conduce la situații în care resursele rămase nu mai asigură acoperirea cheltuielilor minime de trai, afectând demnitatea umană și dreptul constituțional la un nivel de trai decent”, se arată în expunerea de motive.

Datele statistice invocate în fundamentarea proiectului indică faptul că un venit lunar net de 5.000 de lei sau mai mic se situează la limita subzistenței pentru o persoană singură și devine insuficient în cazul existenței unor persoane în întreținere. În aceste condiții, reținerea a 50% din venit poate împinge debitorul într-o zonă de vulnerabilitate severă, cu riscuri sociale precum sărăcia extremă, pierderea locuinței sau deteriorarea stării de sănătate.

Prin introducerea unui nou alineat la art. 729, se instituie un prag intermediar de protecție: pentru debitorii cu venituri lunare nete mai mici sau egale cu 5.000 de lei, în cazul existenței mai multor urmăriri asupra aceleiași sume, reținerea nu va putea depăși 30% din venitul lunar net, indiferent de natura creanțelor, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel.

„Prin prezenta inițiativă se urmărește corectarea unei discontinuități legislative și instituirea unui mecanism echitabil, care să adapteze sarcina executării silite la capacitatea economică reală a debitorului, fără a afecta substanța dreptului creditorului”, se mai arată în expunerea de motive.

Proiectul nu generează cheltuieli suplimentare la bugetul de stat și nu implică modificări instituționale, urmând a fi aplicat în cadrul procedural existent de către executorii judecătorești.

Recomandarea video

Mediafax
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Cum s-a ajuns la războiul dintre Pakistan si Afganistan
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Copilul tău este pretențios la mâncare? Iată ce trebuie să faci!
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
ACUZAȚII Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
12:41
Adrian Axinia, vicepreședintele AUR: ”Nicușor Dan are în permanență spectrul pușcăriei după finalizarea mandatului”
SPORT Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
12:30
Lucian Bute și-a amintit la Montreal de iernile de poveste petrecute la Pechea. „Abia dacă puteam ieși din casă”
CONTROVERSĂ AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
12:29
AUR cere suspendarea lui Nicușor Dan. „Dosarul penal care se naște în urma sesizării AEP îl face pe acesta instant șantajabil”
REACȚIE Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
12:27
Consilierul prezidențial Radu Burnete îi dă replica lui Grindeanu: Bugetul nu ar trebui ținut ostatic
REACȚIE Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința
12:21
Hâtz, condamnare. Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința

Cele mai noi

Trimite acest link pe