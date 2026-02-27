Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 

Un român care este șofer pe ambulanță privată în Marea Britanie refuză să își demoleze garajul imens pe care l-a construit ilegal în casa lui scumpă, deși vecinii revoltați spun că structura le blochează ferestrele și le-a „distrus” viețile au depus numeroase plângeri la autorități.

Românul stabilit în UK care și-a dus vecinii la disperare

Daniel Toma, 41 de ani, a ridicat pe propriile puteri un garaj metalic, asemănător cu o fortăreață, fix lângă casa lui de aproape 700.000 de euro din in Hertfordshire, fără a avea autorizație de construire, potrivit Daily Mail, citat de Antena 3 CNN.

Construcția masivă este dotată cu porți înalte și garduri, are o înălțime de 3,4 metri și o lățime de peste șapte metri, iar asta depășește dimensiunile gardurilor vii și ale aleilor din apropiere.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a primit notificare să demoleze structura, românul a refuzat să se conformeze, insistând că are nevoie de garajul separat pentru a își adăposti ambulanțele, pentru că deține o firmă de ambulanțe private.

„Nu îl voi demola. Oamenii din zonă nu au o problemă cu el”, a declarat românul pentru presa britanică.

Vecinul se plânge că garajul i-a blocat vederea de la ferestre și i-a stricat priveliștea: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și îmi distruge viața. Nu mai pot vedea afară cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit pe geam, văd un mare zid verde. Este îngrozitor. Am raportat situația la consiliu și nu mă voi opri până nu va fi demolat. Este revoltător”.

Bermet Amanaeva, de 40 de ani, care s-a mutat în locuința ei în 2015, a spus că a fost „îngrozită” când structura a fost ridicată. „Este un coșmar. Trebuie să mă uit la ea în fiecare zi. Este atât de urâtă. De asemenea, când intră cu mașinile, trec peste o trecere de pietoni. Este periculos”, a spus ea.

