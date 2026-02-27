Prima pagină » Știri externe » Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 

Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 

27 feb. 2026, 13:09, Știri externe
Un român din UK și-a adus vecinii la disperare. Și-a făcut un garaj din tablă uriaș și le-a blocat ferestrele 

Un român care este șofer pe ambulanță privată în Marea Britanie refuză să își demoleze garajul imens pe care l-a construit ilegal în casa lui scumpă, deși vecinii revoltați spun că structura le blochează ferestrele și le-a „distrus” viețile au depus numeroase plângeri la autorități.  

Românul stabilit în UK care și-a dus vecinii la disperare 

Daniel Toma, 41 de ani, a ridicat pe propriile puteri un garaj metalic, asemănător cu o fortăreață, fix lângă casa lui de aproape 700.000 de euro din in Hertfordshire, fără a avea autorizație de construire, potrivit Daily Mail, citat de Antena 3 CNN. 

Construcția masivă este dotată cu porți înalte și garduri, are o înălțime de 3,4 metri și o lățime de peste șapte metri, iar asta depășește dimensiunile gardurilor vii și ale aleilor din apropiere.  

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a primit notificare să demoleze structura, românul a refuzat să se conformeze, insistând că are nevoie de garajul separat pentru a își adăposti ambulanțele, pentru că deține o firmă de ambulanțe private.  

„Nu îl voi demola. Oamenii din zonă nu au o problemă cu el”, a declarat românul pentru presa britanică. 

Vecinul se plânge că garajul i-a blocat vederea de la ferestre și i-a stricat priveliștea: „Este o rușine absolută. Ar trebui să-i fie rușine. Mi-a distrus priveliștea. Locuiesc aici de 30 de ani și îmi distruge viața. Nu mai pot vedea afară cum trebuie. Dacă stau pe scaun și mă uit pe geam, văd un mare zid verde. Este îngrozitor. Am raportat situația la consiliu și nu mă voi opri până nu va fi demolat. Este revoltător”. 

Bermet Amanaeva, de 40 de ani, care s-a mutat în locuința ei în 2015, a spus că a fost „îngrozită” când structura a fost ridicată. „Este un coșmar. Trebuie să mă uit la ea în fiecare zi. Este atât de urâtă. De asemenea, când intră cu mașinile, trec peste o trecere de pietoni. Este periculos”, a spus ea. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
14:46
Lovitură pentru premierul Marii Britanii: Partidul său suferă o înfrângere umilitoare la alegerile parţiale. „Voi continua să lupt”
FILM Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
14:02
Legenda comediei Jim Carrey primește premiul pentru întreaga carieră la Premiile Cesar din Franța. De ce nu a fost nici măcar nominalizat vreodată la Oscar
TRAGEDIE Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
13:47
Actorul Bobby J. Brown a murit la vârsta de 62 de ani, într-un mod dramatic. Care este cauza decesului
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European
13:08
Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European
SCANDALOS Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
12:41
Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte
CONTROVERSĂ Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
12:13
Prima femeie prim-ministru a Japoniei se opune ca tronul țării să fie moștenit de o femeie. Cine sunt urmașii împăratului Naruhito și cum a rezistat cea mai veche monarhie ereditară din lume
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
BREAKING. Măruță A REVENIT în spațiul monden. A semnat un nou contract în urmă cu puțin timp
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Arhimandritul Metodie, condamnat definitiv după ce a băut „un litru de vin” și a urcat la volan. Ce pedeapsă a primit
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cea mai veche vomă fosilizată dezvăluie victimele unei vânători vechi de 290 de milioane de ani
SPORT O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
14:51
O sută de schiori, la startul celei de-a opta ediții a Cupei Teleferic. PROGRAMUL competiției și premiile care se acordă
CONTROVERSĂ Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
14:48
Vagonul „eminenților”. Ionuț Moșteanu și-a luat câțiva useriști și a plecat la Sibiu. Cine îl însoțește pe fostul ministru al Apărării
INCIDENT Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
14:32
Atenție, imagini cu un puternic impact emoțional. Scene dramatice într-un telescaun din California, o femeie atârnă sub bara de protecție
JUSTIȚIE Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
14:30
Avocatul unui biciclist despăgubit cu 100.000 de euro, după aproape 12 ani de procese, explică ce să faci când cazi într-o groapă nesemnalizată
REȚETE Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
14:17
Cum se prepară tocănița de post ca la mănăstire. Este perfectă pentru Postul Paștelui 
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută
14:16
Cronologia scandalului Nicușor Dan-AEP-Parchet. Gândul a semnalat încă de acum un an controversa donatorilor fără chip şi nume ai președintelui. Sursa banilor de campanie rămâne necunoscută

Cele mai noi

Trimite acest link pe