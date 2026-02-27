Prima pagină » Știri externe » Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European

Ursula von der Leyen anunță că UE va aplica provizoriu acordul cu țările Mercosur, în ciuda sesizării Curții de Justiție de către Parlamentul European

27 feb. 2026, 13:08, Știri externe
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat, vineri, că Uniunea Europeană va aplica provizoriu acordul comercial cu țările Mercosur, relatează BFMTV.

„În ultimele săptămâni, am discutat pe larg această chestiune cu statele membre și cu deputații din Parlamentul European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie”, a declarat ea într-o scurtă declarație de presă de vineri.

La sfârșitul lunii ianuarie, un diplomat al UE a declarat că „acordul UE-Mercosur va fi aplicat provizoriu de îndată ce prima țară din Mercosur îl va ratifica”. Joi, Uruguay a devenit prima țară care a ratificat textul. Brazilia și Argentina, membre ale blocului sud-american alături de Paraguay, trebuie să ratifice, de asemenea, în următoarele zile, acordul de liber schimb.

Sesizarea Curții Europene de Justiție

Reuniți în sesiune plenară la Strasbourg pe 21 ianuarie, eurodeputații au aprobat, la rândul lor, sesizarea Curții Europene de Justiție (CEJ) cu privire la acordul comercial cu Mercosur. CJUE va trebui acum să verifice dacă acordul este conform cu tratatele europene sau dacă trebuie respins. Această sesizare suspendă procesul de ratificare pentru o perioadă de un an și jumătate, dar Comisia Europeană își păstrează dreptul de a aplica provizoriu acest acord în acest interval.

Acordul de liber schimb, încheiat după 25 de ani de negocieri, creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, reprezentând 30% din PIB-ul mondial și peste 700 de milioane de consumatori. Acesta trebuie să permită UE să exporte mai multe autovehicule, mașini, vinuri și băuturi spirtoase, facilitând în același timp intrarea în Europa a cărnii de vită, a păsărilor de curte, a zahărului, a orezului, a mierii și a soia sud-americană.

