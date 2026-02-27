Prima pagină » Știri externe » Statuia lui Churchill din Piața Parlamentului din Londra a fost vandalizată. Ce mesaje au apărut pe exeriorul monumentului peste noapte

27 feb. 2026, 12:41, Știri externe
Statuia fostului premier britanc Winston Churchill din Piața Parlamentului din Westminster a fost vandalizată peste noapte, relatează Sky News. Pe exteriorul acesteia au apărut inscripții precum „criminal de război sionist” și „opriți genocidul“.

Ofițerii de la Poliția Metropolitană au fost alertați puțin după ora 4 dimineața, vineri. Potrivit sursei citate, un bărbat de 38 de ani a fost arestat și acuzat de vandalism agravat de motive rasiale.

Un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane a declarat: „La scurt timp după ora 4:00, vineri, 27 februarie, un bărbat a fost văzut desenând graffiti pe statuia lui Winston Churchill din Piața Parlamentului. Primii ofițeri au ajuns la fața locului în două minute. Bărbatul – în vârstă de 38 de ani – a fost arestat”.

Alte fraze precum „Palestina liberă” și „Niciodată este acum”, au fost scrise cu vopsea roșie pe sculptura din bronz.

Statuia a fost izolată și curățată în această dimineață.

Monumentul înalt de 3,6 metri din colțul nord-estic al pieței, a fost creat de Ivor Roberts-Jones și dezvelit în 1973 de soția fostului prim-ministru, Lady Clementine Churchill.

Este una dintre cele 12 statui din Piața Parlamentului sau din jurul acesteia, majoritatea reprezentând lideri renumiți, precum Nelson Mandela și Abraham Lincoln.

Statuia fostului prim-ministru a fost vandalizată de mai multe ori de-a lungul anilor. În iunie 2020, a fost mâzgălit cu inscripții care îl acuzau pe Churchill că este rasist, în timpul unui protest Black Lives Matter, declanșat de moartea lui George Floyd în SUA.

Mai târziu în acel an, în octombrie, un activist al Extinction Rebellion a fost obligat să plătească peste 1.500 de lire sterline pentru că a denaturat statuia pictând „rasist” pe soclu în timpul unui protest climatic.

