Prima pagină » Știri politice » Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon

Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon

Ruxandra Radulescu
27 feb. 2026, 12:51, Știri politice
Pîslaru, după promulgarea legii pensiilor magistraților: Vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Dragoș Pîslaru, a anunțat că, după publicarea în Monitorul Oficial a noii legi a pensiilor magistraților, MIPE va anunța Comisia Europeană de îndeplinirea acestui jalon, transmite Mediafax

„Odată cu publicarea în Monitorul Oficial, vom comunica Comisiei Europene îndeplinirea acestui jalon PNRR in valoare de 231 milioane Euro, respectând procedura formală”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Pîslaru a preciza a anunțat că luni, se va întâlni cu Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene.

„Pasul final: luni voi avea întâlnirea oficială de lucru cu doamna Céline Gauer, coordonatoarea PNRR din partea Comisiei Europene, discuție care ne va oferi claritate pe marginea acestui subiect”, a declarat Pîslaru.

Pîslaru a precizat că va depune „toate eforturile necesare pentru ca România să beneficieze de toți banii europeni alocați”.

Potrivit declarațiilor date anterior de premierul Ilie Bolojan, România are la dispoziție șase luni pentru a debloca totalul de 2,6 miliarde de euro, bani din PNRR, dacă cele două janoane vor fi îndeplinite. Primul viza reforma pensiilor magistraților, iar al doilea este decarbonizarea în sectorul energetic. Reamintim că Nicușor Dan a anunțat, vineri, promulgarea legii pensiilor magistraților.

Premierul Ilie Bolojan ca Guvernul să primească un răspuns favorabil până la jumătatea lunii martie.

FOTO: Mediafax

