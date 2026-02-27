Tragedie la o clinică din Constanța. O asistentă de numai 23 de ani a murit la câteva minute după ce a intrat în tură 

O asistentă medicală de 23 de ani, a murit vineri dimineață, la doar câteva momente după ce a intrat în tură la clinica unde lucra.

Din primele informații, ea lucra la o clinică privată, relatează Antena 3 CNN. Aceasta a ajuns la serviciu la ora 8:00 și la scurt timp i s-a făcut rău și a murit.

În jurul orei 8.20, polițiștii de la Secția 2 din Constanța au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că unei angajate i s-a făcut rău și ulterior ar fi decedat, într-o unitate medicală privată din municipiul Constanța.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au constatat că e vorba despre o femeie de 23 de ani. Din primele cercetări efectuate la fața locului, nu au fost identificate urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost depus la Morga Cimitirului Central unde se va face autopsia, pentru a se stabili cauza decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

