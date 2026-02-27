Prima pagină » Sport » Optimile Ligii Campionilor s-au stabilit. Care e TABLOUL până în finala competiției

27 feb. 2026, 13:49, Sport
A avut loc tragerea la sorți pentru optimile Ligii Campionilor, dar s-a stabilit și traseul până în finala de la 30 mai, de la Budapesta.

Meciurile din optimile Ligii Campionilor: Real Madrid – Manchester City, Bodo/Glimt, care a eliminat Inter, echipa lui Cristi Chivu, va juca împotriva lui Sporting, apoi avem PSG – Chelsea, Newcastle – Barcelona, Galatasaray – Liverpool, Atletico Madrid – Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin, Atalanta – Bayern Munchen și Bayer Leverkusen – Arsenal.

Echipele scrise primele vor disputa manșa tur pe teren propriu.

Știm optimile Ligii Campionilor. Care e tabloul până în finala Champions League

Fazele eliminatorii din Liga Campionilor: optimi 10/11 și 17/18 martie, sferturi 7/8 și 14/15 aprilie, semifinale 28/29 aprilie și 5/6 mai, finala 30 mai.

  • PSG, deținătoarea trofeului, întâlnește Chelsea și e o reeditare a finalei Cupei Mondiale a Cluburilor de anul trecut, când au câștigat englezii cu 3-0.
  • Real Madrid – Manchester City e marele meci al optimilor
  • Liderul din Premier League, Arsenal, pare a avea o misiune facilă către faza următoare, urmând a întâlni Bayer Leverkusen

Cum arată cotele la câștigarea Ligii Campionilor:

Arsenal – 4
Barcelona – 5
Bayern – 6,5
PSG – 9
Manchester City – 9
Liverpool – 9
Real Madrid – 12
Chelsea – 25
Atletico Madrid – 25
Tottenham – 40
Newcastle – 40
Sporting – 66
Bodo/Glimt – 66
Leverkusen – 150
Atalanta – 150
Galatasaray – 150

„Clasicul modern nu dă greș niciodată: Real Madrid și City se întâlnesc din nou în optimile Ligii Campionilor”

„Clasicul modern nu dă greș niciodată: Real Madrid și City se întâlnesc din nou în optimile Ligii Campionilor. Nyon a reunit din nou Real Madrid și Manchester City. Echipa lui Alvaro Arbeloa va înfrunta echipa lui Pep Guardiola în ceea ce a devenit cea mai așteptată confruntare din Liga Campionilor modernă. City se prezintă într-o formă extraordinară” scrie Marca.

Turul se va juca pe Santiago Bernabeu, iar returul se va desfășura pe Etihad. Real Madrid și Manchester City s-au confruntat și în actuala ediție a Ligii Campionilor, când englezii au câștigat cu 2-1.

Cele două cluburi s-au mai duelat și în alte ediții ale Champions League:

play-off optimi 2024/2025: Manchester City – Real Madrid 2-3 / Real Madrid – Manchester City 3-1
sferturi 2023/2024: Real Madrid – Manchester City 3-3 / Manchester City – Real Madrid 1-1 (3-4 d. l. d.)
semifinale 2022/2023: Real Madrid – Manchester City 1-1 / Manchester City – Real Madrid 4-0

