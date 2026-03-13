Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile făcute de Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea extinderii umbrelei nucleare franceze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Deci ce spune micuțul Macron? Avem o idee nouă. Sigur, el nu spune aici în ce constă ea. Dar te anunță de la început, nu te gândi că împart ceva cu tine. Nu te gândi că ai un say (n.r. drept de a spune ceva) în ceea ce voi decide eu.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarațiile făcute de Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea extinderii umbrelei nucleare franceze. Acesta subliniază faptul că Franța va decide singură când și dacă își folosește arsenalul nuclear. Analistul critică astfel mesajul ca fiind mai degrabă unul politic, cu valoare limitată pentru protecția reală a Europei.