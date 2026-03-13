Valentin Stan: Macron nu partajează puterea nucleară, el va decide ce se întâmplă cu armele nucleare pe care le-ar împrăștia prin Europa

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarațiile făcute de Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea extinderii umbrelei nucleare franceze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarațiile făcute de Emmanuel Macron cu privire la posibilitatea extinderii umbrelei nucleare franceze. Acesta subliniază faptul că Franța va decide singură când și dacă își folosește arsenalul nuclear. Analistul critică astfel mesajul ca fiind mai degrabă unul politic, cu valoare limitată pentru protecția reală a Europei.
Deci ce spune micuțu Macron? Avem o idee nouă. Sigur, el nu spune aici în ce constă ea, dar te anunță de la început. Nu te gândi că împart ceva cu tine. Nu te gândi că ai un say (n.r. drept de a spune ceva) în ceea ce voi decide eu. Ce spun americanii? Bă, e partajată, de vreme ce am pus instalații nucleare pe teritoriul aliaților. Da, e la nivelul deciziei președintelui SUA folosirea capabilităților nucleare. Dar suntem într-o planificare NATO. Vă respectăm, vă auzim, vă protejăm. Ce zice micuțul Macron? Am o idee nouă. Dar înainte să vă spun ideea, eu hotărăsc. Deci ai înțeles? Nu partajăm nimic, micuțule. Da și uite îți explică acum și mai bine ca să înțelegi. Adică nu vei avea nicio garanție legată de cum pot eu să extind asupra ta umbrela mea nucleară. Dar de ce simți nevoia să-mi spui asta? De ce ne spui asta, Macron? Că știm și noi că Articolul 5 este un articol juridic slab. Am vorbit asta de 1000 de ori. De ce ne spui că nu va fi nicio garanție? De ce faci asta? Cumva pentru că tot ce propui tu acum este un șmen de 2 lei fără nicio valoare, doar ca să-i prostești pe proști?