Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul, pentru a răspunde unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare ale SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Se ajunge, în cele din urmă, la o mobilizare a Rusiei, pe care Germania nu o putea privi cu serenitate. Deci Germania trebuie să mobilizeze și ea. Până aici ai înțeles? Deci, de ce mobilizează Germania? Pentru că mobiliza și Rusia. Dar știi ce însemna mobilizarea germană? Invadarea Franței! Ăsta e Planul Schlieffen.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul, pentru a răspunde unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare ale SUA. Acesta a început prin a prezenta contextul anului 1914, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Istoricul face o paralelă între Planul Schlieffen și acțiunile iranienilor.