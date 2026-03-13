Prima pagină » Actualitate » Valentin Stan: Iranul dacă răspundea unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare SUA

13 mart. 2026, 06:00, Actualitate
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Iranul, pentru a răspunde unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare ale SUA. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Se ajunge, în cele din urmă, la o mobilizare a Rusiei, pe care Germania nu o putea privi cu serenitate. Deci Germania trebuie să mobilizeze și ea. Până aici ai înțeles? Deci, de ce mobilizează Germania? Pentru că mobiliza și Rusia. Dar știi ce însemna mobilizarea germană? Invadarea Franței! Ăsta e Planul Schlieffen.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Iranul, pentru a răspunde unui atac israelian, era obligat să atace bazele militare ale SUA. Acesta a început prin a prezenta contextul anului 1914, înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. Istoricul face o paralelă între Planul Schlieffen și acțiunile iranienilor.

În anul 1914, se întâmplă celebrul atentat de la Sarajevo, cel care duce la Primul Război Mondial. Ce se întâmplă acolo? Austro-Ungaria vrea să atace Serbia, nu intrăm în amănunte că nu facem istoria aici. Rușii se mobilizează. Kaiserul încearcă o mediere între Țar și Împărat, nu iese nimic. Se ajunge, în cele din urmă, la o mobilizare a Rusiei, pe care Germania nu o putea privi cu serenitate. Deci Germania trebuie să mobilizeze și ea. Până aici ai înțeles? Deci, de ce mobilizează Germania? Pentru că mobiliza și Rusia. Dar știi ce însemna mobilizarea germană? Invadarea Franței! Ăsta e Planul Schlieffen. Noi mobilizăm, lovind Franța. Orice inamic ar fi lovit Germania sau s-ar fi pregătit să lovească Germania, Germania, dacă intra în război împotriva acelui inamic, trebuia să distrugă principala amenințare la adresa Germaniei, care era Franța. Iranul, dacă e să riposteze împotriva unei atac israelian, trebuie să destructureze bazele militare de atac americane din zonă, care pot lovi Iranul. Într-o astfel de confruntare între Iran și Israel, este exact copie la indigo a Planului Schlieffen. Ne atacă Israel, îi lovim pe americani.

