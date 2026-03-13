Prima pagină » Actualitate » Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul

Pas important pentru Prelungirea Ghencea. Când ar putea fi gata „Drumul suspinelor” din vestul Capitalei. Anunțul primarului Paul Moldovan în exclusivitate pentru Gândul

Nicolae Oprea
13 mart. 2026, 06:00, Actualitate

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat, joi, în emisiunea „Cu Gândul la București” că Primăria Sectorului 6 va aloca în acest an 20 de milioane de lei pentru Prelungirea Ghencea. Edilul a avansat și o dată la care acest proiect s-ar putea finaliza. Prelungirea Ghencea este blocată de ani de zile la Primăria Capitalei.

„Problema cea mai mare a Sectorului 6 este similară cu cea mai mare problemă a Bucureștiului în general. La fiecare sondaj de opinie, în top 3 este problema traficului. În Sectorul 6 este și mai pregnantă, pentru că avem o singură ieșire, bulevardul Iuliu Maniu. Prelungirea Ghencea este o zonă care se află în șantier de foarte mulți ani. Primarul general își dorește să rezolve problema, iar noi, ca Sector, cu cetățenii din sector, suntem total interesați să se rezolve această problemă”, a declarat primarul Sectorului 6 în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Paul Moldovan a spui apoi câți bani va aloca Primăria Sectorului 6 pentru Prelungirea Ghencea, bani care vor merge la Primăria Capitalei – instituție care se ocupă de acest proiect.

Prelungirea Ghencea, veșnic blocată

„Vom aloca bani din bugetul Sectorului 6, aproximativ 20 de milioane de lei, pentru acest proiect. Noi am mai alocat și în trecut 10 milioane de lei pentru Prelungire, atunci era vorba despre exproprieri.

Au fost foarte multe blocaje și la Primăria Capitalei, și la Companiile Primăriei Capitalei, care aveau în gestiune acest cartier, au fost și probleme de proiectare, este și foarte costisitor. Este vorba de sute de milioane de lei. Și una dintre cele mai scumpe componente ale proiectului este tramvaiul”, spune Paul Moldovan.

„Cel mai apropiat termen este mijlocul anului 2027”

Edilul spune că proiectul, fără linia de tramvai, ar putea fi gata la mijlocul anului viitor.

„Cel mai apropiat termen este mijlocul anului 2027. Este un termen optimist pentru zona de rutieră, cu două benzi pe fiecare sens (fără tramvai). Vom avea trotuare generoase, cu aliniament de copaci. Deci va fi un bulevard civilizat. Singura problemă este să-l terminăm, să-l scoatem din starea care se află”, a mai declarat Paul Moldovan.

Întreaga emisiune cu Paul Moldovan, primarul Sectorului 6, poate fi urmărită AICI:

