Școala de HEMOFILIE 2025 „Restart” 1-6 septembrie, Eforie Nord

Asociația Română de Hemofilie organizează, în perioada 1–6 septembrie 2025, la Eforie Nord, o nouă ediție a Școlii de Hemofilie, sub tema „ReStart”. Evenimentul reunește peste 140 de participanți – pacienți de toate vârstele, aparținători și specialiști – într-un cadru care combină informarea medicală, sprijinul psiho-social și activitățile de integrare.

Tema „ReStart” simbolizează un nou început pentru comunitatea hemofiliei din România, marcat de implementarea profilaxiei continue pentru adulți – o premieră națională conform protocolului actualizat în 2024 – și de extinderea atenției către femeile care sângerează, un pas important spre incluziune și echitate.

În cadrul Școlii de Hemofilie 2025 vor fi derulate cinci programe majore, dedicate nevoilor reale ale pacienților:

Programul de Informare și Educație Medicală – sesiuni susținute de specialiști despre tratamente, profilaxie, prevenție și actualizări din ghidurile internaționale. Programul „Fii o voce în comunitate” – formarea liderilor locali și dezvoltarea abilităților de advocacy pentru drepturile pacienților. Programul „Hemofilia și Viața de Cuplu” – consiliere și suport pentru cuplurile afectate de hemofilie, cu scopul consolidării relațiilor. Programul pentru persoanele vârstnice cu hemofilie – sesiuni dedicate sănătății, prevenirii complicațiilor și sprijinului emoțional. Programul de Kinetoterapie și Sport – activități adaptate, menite să susțină mobilitatea, recuperarea și un stil de viață activ.

Școala de Hemofilie 2025 este mai mult decât un eveniment medical – este un spațiu de educație, sprijin și solidaritate, unde pacienții, familiile lor și profesioniștii din domeniul sănătății se conectează pentru a construi o comunitate unită, informată și implicată.