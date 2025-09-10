Veolia România devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, prin preluarea pachetului majoritar General Me.el Electric

> Extinderea portofoliului cu servicii de energie electrică pentru joasă, medie și înaltă tensiune, care vin în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică.

> Alinierea cu obiectivele programului strategic “GreenUp” al Grupului Veolia, prin diversificarea soluțiilor pentru decarbonizare, precum producția de energie electrică solară și stocarea în sisteme de baterii.

Veolia România anunță preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii românești specializate în proiectarea, execuția și mentenanța sistemelor electrice, precum și în producția de energie electrică solară și stocarea acesteia în sisteme de baterii. Achiziția marchează o etapă strategică: completează portofoliul de servicii de utilități publice oferite de Veolia în România și răspunde angajamentului asumat la nivel global, în cadrul programului GreenUp, dedicat tranziției ecologice și investițiilor în energie verde.

Prin această nouă achiziție, Veolia România își consolidează poziția de furnizor integrat de soluții energetice, adăugând expertiză esențială pentru segmentul de instalații electrice și proiecte fotovoltaice, într-un context în care tranziția energetică este o prioritate națională și europeană.

Clasată în top 10 companii românești de profil, General Me.el Electric activează pe piața locală de peste 30 de ani. În portofoliul său se regăsesc proiecte cu o capacitate totală instalată de peste 200 MW, inclusiv un parc fotovoltaic de 62 MW, aflat în execuție, precum și sisteme de stocare în baterii cu o capacitate cumulată de peste 15 MWh.

„Preluarea General Me.el Electric reprezintă pentru Veolia România un pas strategic, prin care continuăm investițiile la nivel național și accesăm acum un domeniu nou, cu un potențial semnificativ de creștere. Avem o activitate de 25 de ani pe piața românească, timp în care am evoluat constant prin inovație, colaborare sau atragere în cadrul grupului Veolia de companii locale specializate în furnizarea de soluții sustenabile, precum GME. Astfel că această tranzacție ne aduce o expertiză solidă, completează competențele noastre existente și întărește angajamentul Veolia pentru investiții sustenabile, cu impact concret asupra modernizării și dezvoltării infrastructurii energetice locale. Alături de echipa General Me.el – acționarii, managementul și angajații specializați, vom accelera creșterea companiei și a Veolia în România și vom livra proiecte de referință în sectorul instalațiilor electrice, așa cum o facem deja în domeniul gestionării resurselor de apă”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.