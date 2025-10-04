Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal a organizat, în parteneriat cu Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Buzău, vernisajul expoziției de pictură LUMINI DE FLORI, semnată de LOREDANA POPESCU-TĂRICEANU, eveniment care a avut loc sâmbătă, 4 octombrie a.c., de la ora 13:00, la sediul Muzeului Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr. 1/A).

„O mare de lumină și culoare învăluie florile cu parfum și petale de mătase din expoziția artistei Loredana Popescu Tăriceanu. Cu un limbaj plastic elaborat, format la Liceul de Arte Plastice din Buzău, desăvârșit în cadrul Universității de Arte București, secția Design Vestimentar și, mai târziu, sub îndrumarea renumitului pictor, grafician și monumentalist Viorel Grimalschi, de la care a deprins arta culorii, Loredana Popescu Tăriceanu își încredințează stilul artistic magiei acuarelei (…). Expoziția de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea ne invită într-un jurnal vizual al emoțiilor, unde fiecare petală se transformă într-un semn al speranței, fiecare nuanță într-o confesiune. Florile (…) artistei devin pretexte pentru un discurs artistic despre delicatețe, echilibru și frumusețea lucrurilor simple. Astfel, Lumini de flori nu este doar o expoziție de acuarele, ci o călătorie prin sensibilitatea artistei, o invitație de a redescoperi frumusețea lumii prin transparența culorii și sinceritatea emoției.

Realizate în ultimii ani, cele peste 50 de lucrări din expoziția Lumini de flori (…) reprezintă călătoria artistei spre eul său profund, un summum al creației sale artistice! Ca o terapie sufletească, ca o declarație niciodată sfârșită, de dragoste pentru oameni și artă, exprimată prin universul ei artistic de lumină, culoare și simbol” (Adina Rențea, curatorul expoziției).

Frumusețea și delicatețea florilor din acuarelele Loredanei l-a inspirat pe Livio Helfer, designer, specialist în marketing și un mare pasionat de orologerie. Helfer Watches Geneva, prima și singura marcă de ceasuri elvețiană, fondată de un antreprenor cu origini românești, a fost creată la Geneva, în anul 2010, de către Livio Helfer. A devenit o poveste de succes încununată cu multiple premii internaționale pentru design, pentru gesturi filantropice, dar și pentru dezvoltarea rapidă a unei linii complete de ceasuri cu mecanisme din ce în ce mai sofisticate.

Pasionat de artă și fascinat de acuarelă, în momentul în care a descoperit lucrările Loredanei Popescu Tăriceanu Livio Helfer a avut ideea de a utiliza cele mai moderne tehnologii din industria orologeră elvețiană pentru a produce o ediție limitată de 12 ceasuri în care să ilustreze pe cadran câteva dintre florile din lucrările Loredanei. Rezultatul este unul spectaculos: șansa de a purta imaginea unui tablou la încheietura mâinii!

Întrebat ce anume l-a făcut să aleagă respectivele lucrări pentru acest proiect sugestiv intitulat AQUARELLE, Livio Helfer a precizat: „am ales să punem împreună emoțiile și tehnologia, pictura și ceasurile, îmbinându-le și creând mici opere de artă, așa cum îmi place să o numesc eu: Arta de a măsura timpul!”. Ediția limitată a ceasurilor a fost admirată în cadrul expoziției.

În deschiderea evenimentului prof. univ. dr. Gabriel Moisa, managerul instituției muzeale, a adresat cuvântul de salut, iar despre expoziție au vorbit Cornel Abrudan, șeful Secției de Artă, Adina Rențea, Livio Helfer și artista.

Expoziția va rămâne pe simezele muzeului nostru până în 8 noiembrie a.c.